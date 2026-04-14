EKPSS TAKVİMİ 2026: EKPSS 2026 ne zaman, saat kaçta, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), kamu kurumlarında görev almak isteyen engelli adaylar için önemli bir basamak olarak görülüyor. 2026 yılında yapılacak sınav, adayların kariyer hedeflerine ulaşmasında belirleyici rol oynayacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) süreci tamamen dijital ortamda yürütürken, sınav giriş belgeleri ve diğer tüm bilgilendirmeleri de adayların erişimine sunuyor.