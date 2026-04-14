EKPSS TAKVİMİ 2026: EKPSS 2026 ne zaman, saat kaçta, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Binlerce engelli memur adayının merakla beklediği 2026-EKPSS için geri sayım başladı. ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre sınava giriş belgeleri 9 Nisan 2026 saat 11.00 itibarıyla erişime açılacak. Adaylar, sınava girecekleri merkez bilgilerini içeren belgelerini https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.

Giriş Tarihi: 14.04.2026 16:09
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), kamu kurumlarında görev almak isteyen engelli adaylar için önemli bir basamak olarak görülüyor. 2026 yılında yapılacak sınav, adayların kariyer hedeflerine ulaşmasında belirleyici rol oynayacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) süreci tamamen dijital ortamda yürütürken, sınav giriş belgeleri ve diğer tüm bilgilendirmeleri de adayların erişimine sunuyor.

2026 EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK, SAAT KAÇTA?

ÖSYM takvimine göre 2026-EKPSS, 19 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav binalarına girişleri ise 10.00'da sona erecek ve bu saatten sonra gelenler sınava alınmayacak.

EKPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınava giriş belgeleri adaylara posta yoluyla gönderilmiyor. Belgeye erişim ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden sağlanıyor.

Adaylar ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifresi (veya e-Devlet girişi) ile giriş yaparak "Sınava Giriş Belgesi" ekranından belgelerini görüntüleyip çıktı alabiliyor. Belge üzerinde ÖSYM kuralları dışında herhangi bir işaret bulunmaması gerekiyor.

2026 EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçlarının 14 Mayıs 2026 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanması planlanıyor.

