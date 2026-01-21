Trend Galeri Trend Yaşam EKPSS TERCİH SONUÇLARI: ÖSYM ile EKPSS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

EKPSS TERCİH SONUÇLARI: ÖSYM ile EKPSS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Engelli memur alımına ilişkin EKPSS tercih süreci sürerken, yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. ÖSYM takvimine göre tercihler 19 Ocak 2026'da sona eren ardından değerlendirme ve kura işlemleri yapılacak. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek. İşte merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 21.01.2026 14:46
EKPSS TERCİH SONUÇLARI: ÖSYM ile EKPSS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

EKPSS tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacak atamalar için gözler sonuç tarihine çevrildi. Başvuruların sona ermesinin ardından adaylar, ÖSYM'den gelecek açıklamayı beklemeye başladı. Resmî bir tarih paylaşılmaması nedeniyle EKPSS tercih sonuçlarının ne zaman duyurulacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte ayrıtılar...

EKPSS TERCİH SONUÇLARI: ÖSYM ile EKPSS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin ÖSYM ya da ilgili bakanlıklardan henüz resmî bir duyuru yapılmadı. Ancak değerlendirme sürecinin yaklaşık iki hafta sürmesi öngörülüyor.

EKPSS TERCİH SONUÇLARI: ÖSYM ile EKPSS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Geçtiğimiz yıl tercihler 27 Ocak'ta tamamlanmış, sonuçlar ise 12 Şubat'ta ilan edilmişti. Bu takvim dikkate alındığında, 2026 EKPSS yerleştirme sonuçlarının 4 Şubat civarında açıklanması bekleniyor.

EKPSS TERCİH SONUÇLARI: ÖSYM ile EKPSS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

EKPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Adaylar, EKPSS yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin resmî sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sonuçlara, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak ÖSYM sonuç ekranından erişim sağlanacak.

EKPSS TERCİH SONUÇLARI: ÖSYM ile EKPSS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?