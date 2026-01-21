Trend
Galeri
Trend Yaşam
EKPSS TERCİH SONUÇLARI: ÖSYM ile EKPSS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
EKPSS TERCİH SONUÇLARI: ÖSYM ile EKPSS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
Engelli memur alımına ilişkin EKPSS tercih süreci sürerken, yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. ÖSYM takvimine göre tercihler 19 Ocak 2026'da sona eren ardından değerlendirme ve kura işlemleri yapılacak. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek. İşte merak edilen detaylar...
Giriş Tarihi: 21.01.2026 14:46