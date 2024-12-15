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EKPSS TERCİH TARİHLERİ ÖSYM | 2024-25 Engelli memur ataması EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihleri için geri sayım sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından geçtiğimiz aylarda açıklanan sınav sonuçları sonrasında adaylar tercih için gün sayıyor. Peki, 2024-25 Engelli memur ataması EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 15.12.2024 14:00 Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 14:00
EKPSS TERCİH TARİHLERİ ÖSYM | 2024-25 Engelli memur ataması EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

EKPSS tercihleri için gözler ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. Engelli memur ataması EKPSS tercih kılavuzunun yayınalnmasının ardından boş kontenjanlar için yapılacak. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan engelli memur atamalarına yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

EKPSS TERCİH TARİHLERİ ÖSYM | 2024-25 Engelli memur ataması EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ENGELLİ MEMUR ATAMASI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Aralık tarihinde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından engelli memur atamalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı dahil kamudan özel sektöre, spordan çeşitli sosyal haklara kadar geniş bir yelpazede engellilerin yanında olduklarını dile getiren Erdoğan, bundan sonra da aynı anlayışla yollarına devam edeceklerini kaydetti.

EKPSS TERCİH TARİHLERİ ÖSYM | 2024-25 Engelli memur ataması EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.

2024 EKPSS tercih sürecinin aralık ayında başlaması bekleniyor.

EKPSS TERCİH TARİHLERİ ÖSYM | 2024-25 Engelli memur ataması EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

EKPSS TERCİHLERİNİ KİMLER YAPABİLİR?

Tercih kılavuzlarında ilan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1) Türk vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.)

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6'ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.

6) "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" veya "Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik" veya "Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre alınmış en az %40 oranında engelli olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporuna sahip olmak.

7) Çalışabilir durumda olmak.

8) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak

EKPSS TERCİH TARİHLERİ ÖSYM | 2024-25 Engelli memur ataması EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

EKPSS TABAN PUANLARI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.

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