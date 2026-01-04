Trend Galeri Trend Yaşam Milyonlarca telefon kullanıcısı tehdit altında! O detayı fark etmeyen yandı: Derhal silin!

Milyonlarca telefon kullanıcısı tehdit altında! O detayı fark etmeyen yandı: Derhal silin!

Akıllı telefon kullanıcılarını yakından ilgilendiren kritik bir güvenlik uyarısı, teknoloji dünyasının gündemine oturdu. Telefonunuzun ekranının sağ üst köşesinde aniden beliren küçük renkli nokta, aslında sandığınızdan çok daha büyük bir tehlikenin habercisi olabilir. Uzmanlar, ekranın sağ üst köşesinde yanan o gizemli ışığın ne anlama geldiğini ve saniyeler içerisinde yapmanız gerekenleri tek tek sıraladı. İşte telefonunuzdaki o gizli izleyiciyi tespit etmenin ve etkisiz hale getirmenin yolları...

Giriş Tarihi: 04.01.2026 09:50 Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 10:00
Telefonunuzu kullanırken, ekranında bir anda turuncu veya yeşil bir ışık yanıyorsa dikkat! Birileri o an sizi dinliyor veya izliyor olabilir…

Eğer telefonunuzun sağ üst köşesinde yanan ışığın turuncu renginde olması, telefonunuzun mikrofonunun aktif olduğunu ve sesinizin kaydedildiğini belirtir.

Ekranda beliren yeşil ışık ise kameranızın aktif olduğunun habercisidir.

Kişisel verilerinizin, özel konuşmalarınızın ve mahremiyetinizin siber korsanların eline geçmemesi için bu uyarı ışıklarına dikkat etmeniz hayati önem taşıyor

O sırada herhangi bir görüşme yapmamanıza veya fotoğraf çekmemenize rağmen bu ışıkların yandığını görüyorsanız telefonunuzdaki bir uygulama gizlice özel hayatınıza sızmış olabilir.

GÜVENLİĞİNİZDEN EMİN OLUN!

Uygulamaları indirirken fark etmeden verdiğiniz onaylar, okumadan işaretlediğiniz sözleşmeler casus yazılımlara kapı aralıyor olabilir.

Uzmanlar, bu ışıkları gördüğünüz an saniyelerle yarışarak hemen denetim merkezine bakmanız gerektiğinin altını çizerek vurguladı.


Telefonunuzda bulunan denetim merkezini aşağı doğru kaydırarak, o an mikrofonunuza veya kameranıza hangi uygulamanın eriştiğini anlayabilirsiniz.

Eğer bu uygulama sizin açmadığınız bir yükleme ise, özel bilgileriniz çalınıyor olabilir.

O AYARI HEMEN DEĞİŞTİRİN!

Bu tehlikeden kurtulmanın yolu ise oldukça pratik ancak hayati önem taşıyor.

Şüpheli ışığı gördüğünüz an ilgili uygulamanın tüm izinlerini ayarlar menüsünden derhal kapatmanız gerekiyor.

Uzmanlar, kaynağı belirsiz uygulamaların mikrofon ve kamera erişimlerini her zaman kapalı tutmanın en büyük savunma kalkanınız olduğunu vurguluyor.

Telefonunuzu bir dinleme cihazı olarak kullanmak istemiyorsanız, ekranın sağ üst köşesinde beliren ve saniyeler içerisinde yok olan renkli ışıklara dikkat etmeniz gerekmektedir.