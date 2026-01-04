Trend
Galeri
Trend Yaşam
Milyonlarca telefon kullanıcısı tehdit altında! O detayı fark etmeyen yandı: Derhal silin!
Milyonlarca telefon kullanıcısı tehdit altında! O detayı fark etmeyen yandı: Derhal silin!
Akıllı telefon kullanıcılarını yakından ilgilendiren kritik bir güvenlik uyarısı, teknoloji dünyasının gündemine oturdu. Telefonunuzun ekranının sağ üst köşesinde aniden beliren küçük renkli nokta, aslında sandığınızdan çok daha büyük bir tehlikenin habercisi olabilir. Uzmanlar, ekranın sağ üst köşesinde yanan o gizemli ışığın ne anlama geldiğini ve saniyeler içerisinde yapmanız gerekenleri tek tek sıraladı. İşte telefonunuzdaki o gizli izleyiciyi tespit etmenin ve etkisiz hale getirmenin yolları...
Giriş Tarihi: 04.01.2026 09:50
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 10:00