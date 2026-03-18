Ekrem İmamoğlu ABD'lilere devretmişti: Siber ihanetin merkezi İstanbul! Veri değil suikast haritası

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ABD'lilere devrettiği İstanbul verilerinin ne denli bir tehdit oluşturduğu bir kez daha ortaya çıktı. Yabancı uzmanlar, Türkiye'deki siyasetçilerin, askeri yetkililerin ve savunma sanayii çalışanlarının trafikten anbean takip edildiğini ima etti.

BARIŞ SAVAŞ
Giriş Tarihi: 18.03.2026 06:57 Güncelleme Tarihi: 18.03.2026 07:00
Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Yöneticisi olma iddiasıyla cezaevinde bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 22 Eylül 2019'da ABD'nin o dönem Türkiye Büyükelçisi David Satterfield ile birlikte imzaladığı 'İstanbul Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi' projesinin ne denli bir tehdit oluşturduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Daha önce ABD'li akademisyen ve FETÖ sevdalısı Michael Rubin'in "Ankara 2036'da, Tahran 2026'daki gibi olacak mı?" ifadelerine yer vererek 10 Mart'ta yaptığı paylaşımda trafik verileri üzerinden Türkiye'nin önemli isimlerini hedef aldı.

Rubin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye'deki siyasetçilerin, askeri yetkililerin ve savunma sanayii çalışanlarının şehirlerdeki trafik kameraları üzerinden takip edilebileceğini ima ederek "Bir çatışma durumunda bu kişilerin dakikalar içinde hedef alınabileceğini" söylemesinin ardından bir tehdit de İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Anna Ukolova'dan Rusya'ya yapıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Anna Ukolova, Rusya ve İran üzerinden tüm dünyayı tehdit ederek "İstediğimizi vururuz" çıkışını yaptı.

Görseldeki: Michael Rubin

RUBIN'DEN TÜRK MÜHENDİSLERE SİBER TEHDİT

ABD'li akademisyen Michael Rubin de 10 Mart'ta yaptığı paylaşımda siber savaşın Türkiye ayağına ilişkin küstah paylaşımlarda bulundu. İsrail'in İran'daki trafik kameralarını hack'leyerek generalleri takip ettiğini hatırlatan Rubin, aynı durumun İstanbul için de geçerli olduğunu iddia etti.

Türk siyasilerin ve drone fabrikası çalışanlarının hareketlerinin trafik kameraları üzerinden izlendiğini öne süren Rubin, bir çatışma anında bu kişilerin hayatta kalma süresinin "birkaç dakika" olduğunu iddia ederek Türkiye'nin kritik isimlerini hedef gösterdi.

SAVAŞTA YENİ CEPHE

İran'a yönelik yürütülen askeri ve dijital müdahalelerin bir benzerinin İstanbul verileri üzerinden kurgulanması, "veri namustur" ilkesinin önemini bir kez daha hatırlattı. Stratejik ulaşım ağlarının yabancı yazılımlara emanet edilmesinin yarattığı siber zafiyet, savunma sanayii ve devlet güvenliği için bir numaralı tehdit unsuru olarak kayıtlara geçti. İstanbul'un dijital verilerinin Türkiye'de kalması ve siber saldırılara karşı yerli altyapıyla korunması gerektiği bir kez daha anlaşıldı.

'PUTİN DE DAHİL HER İSTEDİĞİMİZİ VURURUZ'

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Anna Ukolova, siber istihbaratın ulaştığı boyutu Rus RBC radyosunda itiraf etti. Ukolova, Rus yetkililerin savaşta İsrail karşıtı bir tutum sergilemeleri halinde öldürülecekleri tehdidinde bulundu. Ukolova, Rusya'daki tüm web kameralarını kontrol ettiklerini ve Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil istedikleri herkesi kolayca vurabileceklerini öne sürdü. Bu taktiğin İranlı liderleri ortadan kaldırmak için de halihazırda kullanıldığını belirten Ukolova, siber müdahalenin bir suikast silahına dönüştüğünü tescilledi.

Ünlü Rus stratejist Alexander Dugin ise bu tehditleri sosyal medya hesabından paylaşarak durumun ciddiyetini ortaya koydu.

İSİMLER ADIM ADIM İZLENİYOR

Verilerin sadece trafik akışı değil, aynı zamanda kişilerin günlük yaşam rutinlerini de ifşa ettiği belirlendi. Özellikle savunma sanayiinde görev yapan mühendislerin, askerlerin ve istihbaratçıların evden çıkış saatleri, kullandıkları güzergâhlar ve mola verdikleri noktalar dijital birer hedef haline getirildi. İstanbul'un ulaşım altyapısı üzerinden toplanan bu hassas bilgilerin, yabancı istihbarat servisleri için "nokta operasyon" zemini hazırladığı ortaya atılan tehditlerle bir kez daha gün yüzüne çıktı.

4.7 MİLYONUN VERİSİ İSRAİL'E AKTARILDI

İBB'nin 'İstanbul Senin' uygulamasında yer alan vatandaşların kişisel verilerinin de İsrail merkezli bir yazılım firmasının sunucularında tutulduğu ve bu firmaya aktarıldığı ortaya çıkmıştı. AppsFlyer adlı İsrail merkezli bir takip kodunun, 4.7 milyon İstanbullunun verilerini yurtdışına aktardığı iddia edilmiş bu aktarım sayesinde kullanıcıların kimlik bilgileri, konum verileri ve uygulama üzerindeki aktiviteleri de İsrailli firmanın sunucularında toplandığı öne sürülmüştü.