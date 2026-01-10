Ekrem İmamoğlu Enver Aysever geriliminde son perde… Gerçeği Aysever’in avukatı açıkladı!

SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile gazeteci Enver Aysever arasında Silivri Cezaevi'nde yaşanan tartışmayı yazdı. SABAH'ın gündeme getirdiği gerilim sonrası İmamoğlu cephesinden yalan kampanyası başladı. Bugünkü yazısında, Aysever'in gerçek avukatı Mikayil Dilbaz'ın sosyal medyadaki açıklaması ile yaşanan olayı doğruladığını belirten Mahmut Övür, "CHP medyasının tanık diye gösterdiği iki avukatın, söylediklerinin asılsız olduğunu, yani "yalan" olduğunu bizzat Aysever'in avukatı söylüyor, daha ne olsun. Biraz utanma duygusu olanların dikkatine sunuyorum. Başka sözüm yok. Nokta..." ifadelerini kullandı. İşte Mahmut Övür'ün bugünkü yazısı…