'Ekrem İmamoğlu' sözleri olay olmuştu! Enver Aysever'den bu kez de Özgür Özel'e ayar
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, gazeteci Enver Aysever'in Ekrem İmamoğlu'na söylediği "Hırsızın elini sıkmam" sözleri ve Özgür Özel'in Enver Aysever ile cezaevinde yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı. Çarpıcı detaylara yer veren Mahmut Övür, Aysever'in Özel'e yönelik sözlerine vurgu yaparak, "Aysever'in verdiği cevap birincisi kadar sert ve ağır olmuş. Bunu da bizzat CHP'liler söylüyor." dedi.
Giriş Tarihi: 08.01.2026 10:01
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 10:04