’Ekrem İmamoğlu’ sözleri olay olmuştu! Enver Aysever’den bu kez de Özgür Özel’e ayar

HABER DOĞRU, SİZ GERÇEĞİ GÖRMÜYORSUNUZ

Bu arada birkaç gün önce iki gazeteci arkadaş Zafer Arapkirli ve Faruk Bildirici, ilk yazdığım "Çek kirli elini, hırsızların elini sıkmam..." yazısını tartışıyordu. Doğrusu az çok gazeteciliği bildiklerini sandığım iki ismin sarsıcı ve ciddi bir kulis haberini tartışma biçimleri şaşırttı beni. Arapkirli, hırsızlık ithamını bile ağzına almadan şöyle diyebiliyor: "Böyle ayaküstü haber ve iddiaların havalarda uçuştuğu ve insanların da mağdur edildiği bir ortamda yaşanıyor galiba..."

Mağdur edilen "insanlar kim?" Ciddi iddiaların yer aldığı iddianamede "suç örgütü lideri" olarak nitelenen İmamoğlu mu? Bir kısım solcu gazetecinin İmamoğlu aşkı gerçekten inanılmaz.

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici'ye gelince... Avukatın yalancı şahitlik yaptığının ortaya çıktığı, Aysever'in de yazılanları yalanlamadığı ortadayken "habercilik felaketinden" söz etmesi akıl alır gibi değil. Tek kişiden gelen haberden falan söz ediyor ve ettikçe de batıyor. Mesele haber doğru mu değil mi? Haber doğru ama siz doğru yerde durmadığınız için gerçeği görmekte zorlanıyorsunuz. Bu nedenle "özür dilemenizin" de bir anlamı yok.

Son bir not: Gazeteci Enver Aysever'in o sözleri kabul edilebilir değil ama bunun karşılığı da tutuklanmak değil. Umarım en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşur.