Ekrem İmamoğlu’ndan Özgür Özel’e karşı atak: B planı Gökhan Günaydın mı?

CHP'de uzun süredir devam eden kaos ortamı, Silivri'yi alternatif senaryolar üretmeye sevk ediyor. Partiyi sarsan son iddiaya göre İmamoğlu ve beraberindeki İstanbul oluşumu, Özgür Özel ve ekibi ile ilerleyen süreçte keskin bir ayrılık yaşanması halinde CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ı genel başkan adaylığı için ön plana çıkarmayı istişare ediyor.