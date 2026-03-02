Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e karşı atak: B planı Gökhan Günaydın mı?
Bir yandan yolsuzluk soruşturmaları, diğer yandan istifa dalgası ile boğuşan CHP'de sular durulmuyor. Partili kurmaylar reddetse de Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında bir süredir sert fikir ayrılıklarının yaşandığı öne sürülüyor. Mitinglerdeki kısır döngüden şikayetçi olduğu belirtilen İmamoğlu'nun, partiyi tek yumruk haline getirememesi ve muhalif kanadın 'arınma' çağrılarını bir türlü bertaraf edememesi sebebiyle de Özgür Özel'e tepkili olduğu aktarılıyor.
