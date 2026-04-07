EKYS 2026 açıklandı mı, sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanır? ÖSYM takvimi açıklandı!

Her yıl düzenli olarak yapılan EKYS sınavı, eğitim kurumlarının yönetim kadrolarını belirlemede kritik bir rol oynuyor. 15 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınav sonrası adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi ve sorgulama ekranını araştırmaya başladı. İşte ÖSYM takvimi ile 2026 EKYS sonuç tarihi ve sorgulanmasına dair detaylar…

Giriş Tarihi: 07.04.2026 09:15
Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS), Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda müdür ve müdür yardımcısı olmak isteyen öğretmenlerin katıldığı önemli bir sınav olarak ön plana çıkıyor. Bu nedenle adayların, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sistemini düzenli olarak kontrol etmeleri ve sonraki süreç için hazırlıklı olmaları büyük önem taşıyor. Nisan itibarıyla açıklanacak sonuçlar, öğretmenlerin kariyer planlamasında belirleyici olacak.

2026 EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, 2026 EKYS sonuçları 9 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.

2026 EKYS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

EKYS sonuç sorgulama işlemleri, ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar sonuçlarını:

  • sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yaparak öğrenebilecek.
  • Sisteme erişim için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi yeterli olacak.

EKYS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?

  • EKYS değerlendirme sistemi, yalnızca doğru cevaplar üzerinden hesaplanıyor.
  • Yanlış cevaplar puanı etkilemiyor.
  • Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 tam puan üzerinden sınav puanı oluşturuluyor.

EKYS SONRASI SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

EKYS sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar için yönetici atama süreci başlayacak. Bu süreçte adayların:

  • Yönetici yetiştirme programına katılması,
  • Tercih işlemlerini gerçekleştirmesi,
  • Atama sürecine dahil olması bekleniyor.

Görevlendirmeler, puan üstünlüğü esasına göre yapılacak ve boş kadrolar doğrultusunda sistem üzerinden belirlenecek.