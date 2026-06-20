"El Francesé” lakaplı uyuşturucu baronu Soner Nusret Aka Kolombiya'da yakalandı
İnterpol tarafından uluslararası kokain kaçakçılığı ağının baş aktörü olarak tüm dünyada aranan "El Francesé" lakaplı Soner Nusret Aka, Kolombiya'da yakalandı. Medellin'in Parque Lleras semtinde sözde gıda toptancısı olan şüphelinin özel tekniklerle gıda ve kumaş gibi maddelerin üzerine sentetik kimyasallar püskürtülerek emdirme işlemiyle tonlarca uyuşturucuyu Avrupa'ya taşıdığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 20.06.2026 09:34