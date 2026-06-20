"El Francesé” lakaplı uyuşturucu baronu Soner Nusret Aka Kolombiya'da yakalandı

İnterpol, DIJIN ve Fransa uyuşturucuyla mücadele birimleri uyuşturucunun Medellin'in Parque Lleras semtinde gıda toptancısı görünümlü Soner Nusret Aka'ya ait olduğunu belirledi.

Aka'nın Kolombiya, Meksika, Dominik Cumhuriyeti ve Tayland üzerinden Avrupa'ya sevkiyat yapan uluslar ötesi bir kokain kaçakçılığı ağını yönettiğini tespit eden polis, operasyon için düğmeye bastı.

Uyuşturucu Baronu Aka, önceki gün Medellin'de polisin düzenlediği baskınla yakalandı.