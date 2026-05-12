EL NİNO nedir? Süper El Nino ne zaman gelecek, özellikleri neler, Türkiye’yi etkileyecek mi?

SÜPER EL NİNO NEDİR?

Süper El Niño, Pasifik Okyanusu yüzey sularının normalden 2°C veya daha fazla ısınmasıyla oluşan güçlü bir iklim olayıdır. Normal El Niño'ya göre çok daha şiddetli etkiler yaratır.

Bu süreç; bazı bölgelerde aşırı kuraklık, bazı bölgelerde ise yoğun yağış ve sel riskini artırabilir. Ayrıca küresel sıcaklıkların yükselmesine ve aşırı hava olaylarının artmasına neden olabilir.

Uzmanlara göre bu durum, dünya genelinde iklim dengesini ciddi şekilde etkileyebilecek güçlü bir "ısı artışı dönemi" olarak değerlendiriliyor.