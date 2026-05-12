Trend Galeri Trend Yaşam EL NİNO nedir? Süper El Nino ne zaman gelecek, özellikleri neler, Türkiye'yi etkileyecek mi?

EL NİNO nedir? Süper El Nino ne zaman gelecek, özellikleri neler, Türkiye'yi etkileyecek mi?

Hava durumunun mevsim koşullarına uygun olmaması küresel iklim değişikliğine dikkat çekiyor. Bu durumda havanın bir anda ısınmasının ardından ise Süper El Nino uyarıları gündeme geldi. Uzmanlar bu süreçte sıcaklık ve yağış dengesinin değişebileceğini öngörüyor. Vatandaşlar El Nino'nun ne olduğunu ve ülkemizi nasıl etkileyeceği merak ediyor.

Giriş Tarihi: 12.05.2026 12:54 Güncelleme Tarihi: 12.05.2026 12:57
EL NİNO nedir? Süper El Nino ne zaman gelecek, özellikleri neler, Türkiye’yi etkileyecek mi?

Bilim insanlarının "Süper El Nino" uyarılarının ardından, bu güçlü iklim olayının 2026'nın ikinci yarısından itibaren etkisini arttırabileceği ön plana çıktı. Pasifik Okyanusu'ndaki sıcaklık artışıyla oluşan bu durum, küresel hava düzenini değiştirebiliyor. Türkiye'de ise sıcaklık ve yağış düzeninde yaşanabilecek değişimler yakından izleniyor.

EL NİNO nedir? Süper El Nino ne zaman gelecek, özellikleri neler, Türkiye’yi etkileyecek mi?

SÜPER EL NİNO NEDİR?

Süper El Niño, Pasifik Okyanusu yüzey sularının normalden 2°C veya daha fazla ısınmasıyla oluşan güçlü bir iklim olayıdır. Normal El Niño'ya göre çok daha şiddetli etkiler yaratır.

Bu süreç; bazı bölgelerde aşırı kuraklık, bazı bölgelerde ise yoğun yağış ve sel riskini artırabilir. Ayrıca küresel sıcaklıkların yükselmesine ve aşırı hava olaylarının artmasına neden olabilir.

Uzmanlara göre bu durum, dünya genelinde iklim dengesini ciddi şekilde etkileyebilecek güçlü bir "ısı artışı dönemi" olarak değerlendiriliyor.

EL NİNO nedir? Süper El Nino ne zaman gelecek, özellikleri neler, Türkiye’yi etkileyecek mi?

NORMAL EL NİNO'DAN DAHA GÜÇLÜ

Sıcaklık artışının 2°C ve üzerine çıkmasıyla "Süper" olarak adlandırılan bu evre, normal El Nino'ya göre çok daha şiddetli etkiler oluşturur. Küresel ölçekte aşırı hava olaylarını artırabilir.

EL NİNO nedir? Süper El Nino ne zaman gelecek, özellikleri neler, Türkiye’yi etkileyecek mi?

KURAKLIK VE SEL RİSKİ

Süper El Nino; bazı bölgelerde kuraklık ve sıcak hava dalgalarına yol açarken, bazı bölgelerde ise aşırı yağış ve sel riskini artırabilir.

EL NİNO nedir? Süper El Nino ne zaman gelecek, özellikleri neler, Türkiye’yi etkileyecek mi?

KÜRESEL SICAKLIK ARTIŞI

Bilim insanlarına göre bu olay, dünya genelinde sıcaklıkların rekor seviyelere ulaşmasına neden olabilecek güçlü bir etki yaratabilir.

EL NİNO nedir? Süper El Nino ne zaman gelecek, özellikleri neler, Türkiye’yi etkileyecek mi?

TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLEYEBİLİR?

Türkiye'de yaz aylarında daha sıcak ve kurak hava, kış aylarında ise düzensiz ve ani yağışlar görülebileceği belirtiliyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör