Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Ela Rümeysa Cebeci ve Cem Yılmaz arasındaki konuşma görüntülerine SABAH ulaştı!

Son dakika haberleri: Ünlü isimleri hedef alan geniş çaplı uyuşturucu operasyonu kapsamında HaberTürk spikeri Ela Rumeysa Cebeci'nin telefonunda yapılan detaylı incelemede, ünlü komedyen Cem Yılmaz'a gönderilmiş bir video kaydı ortaya çıkmıştı. SABAH iki isim arasında geçen konuşmanın görüntülerine ulaştı. İşte o konuşmalar…

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 14.12.2025 20:03 Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 20:25
Ünlü isimleri hedef alan geniş çaplı uyuşturucu operasyonu kapsamında yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan isimler arasında bulunan sosyal medya fenomeni Ela Rumeysa Cebeci'nin cep telefonunda yapılan dijital incelemeler, magazin ve emniyet gündemini sarsmıştı.

LİKİT ESRAR VİDEOSU GÖNDERMİŞ

İl Jandarma ekipleri tarafından Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonunda yapılan detaylı incelemede, ünlü komedyen Cem Yılmaz'a gönderilmiş bir video kaydına ulaşılmıştı.

Elde edilen bilgilere göre, söz konusu video içeriğinde Cebeci'nin, halk arasında likit esrar olarak bilinen ve etken maddesi THC (Tetrahidrokannabinol) olan uyuşturucu maddeyi bir cihaz aracılığıyla kullanırken kendisini kaydettiği belirlenmişti.

YILMAZ: 98'DE BIRAKTIM

Video kaydının tespiti kadar, Cem Yılmaz'ın Cebeci'ye verdiği yanıt da dikkat çekti. Yazışma kayıtlarına göre, Cem Yılmaz'ın kendisine gönderilen bu uyuşturucu içerikli video karşısında, "ben o işleri 1998'de bıraktım" şeklinde cevap verdiği tespit edilmişti.

SON DAKİKA | Ela Rumeysa Cebeci'den Cem Yılmaz'a skandal uyuşturucu videosu!

O MESAJ GÖRÜNTÜLERİNE SABAH ULAŞTI

Türkiye'nin gündemine taşınan olayda SABAH o videonun yollandığı görüşmeye ait mesajların detaylarına ulaştı. Ela Rümeysa Cebeci ve Cem Yılmaz arasında geçen konuşmanın ekran görüntüsü ortaya çıktı.

İşte o görüntü...

