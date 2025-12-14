Son dakika: Ela Rümeysa Cebeci ve Cem Yılmaz arasındaki konuşma görüntülerine SABAH ulaştı!

YILMAZ: 98'DE BIRAKTIM

Video kaydının tespiti kadar, Cem Yılmaz'ın Cebeci'ye verdiği yanıt da dikkat çekti. Yazışma kayıtlarına göre, Cem Yılmaz'ın kendisine gönderilen bu uyuşturucu içerikli video karşısında, "ben o işleri 1998'de bıraktım" şeklinde cevap verdiği tespit edilmişti.

