Elazığ’da savaş sahnesini aratmayan kahvehane kavgası: Görüntüler ortaya çıktı...

Olay, dün gece merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekle kahvehaneye gelen Y.P., arkadaşlarıyla okey oynayan M.B.'ye pompalı tüfekle ateş etti

Okey oynarken pompalı tüfekle saldırıya uğradı | Video

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