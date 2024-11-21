Elazığ'da savaş sahnesini aratmayan kahvehane kavgası: Görüntüler ortaya çıktı...
Olay Elazığ'ın merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Bir şahsın kahvehanede okey oynarken pompalı tüfekle saldırıya uğrama anı kameralara anbean yansıdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 21.11.2024 09:11
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 09:11