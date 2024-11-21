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Elazığ'da savaş sahnesini aratmayan kahvehane kavgası: Görüntüler ortaya çıktı...

Olay Elazığ'ın merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Bir şahsın kahvehanede okey oynarken pompalı tüfekle saldırıya uğrama anı kameralara anbean yansıdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İşte haberin detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 21.11.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 09:11
Elazığ’da savaş sahnesini aratmayan kahvehane kavgası: Görüntüler ortaya çıktı...

Olay, dün gece merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekle kahvehaneye gelen Y.P., arkadaşlarıyla okey oynayan M.B.'ye pompalı tüfekle ateş etti

Okey oynarken pompalı tüfekle saldırıya uğradı | Video

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Elazığ’da savaş sahnesini aratmayan kahvehane kavgası: Görüntüler ortaya çıktı...

Olayda, M.B. yaralanırken saldırgan şahıs ise kahvehanedeki vatandaşlar tarafından yakalandı. Yaşanan arbedede saldırgan şahıs, darp edildi ve bıçaklandı.

Elazığ’da savaş sahnesini aratmayan kahvehane kavgası: Görüntüler ortaya çıktı...

Haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ’da savaş sahnesini aratmayan kahvehane kavgası: Görüntüler ortaya çıktı...

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Tedavisi tamamlanan ve İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Y.P. adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ’da savaş sahnesini aratmayan kahvehane kavgası: Görüntüler ortaya çıktı...

Olay anının görüntüleri ortaya çıktı. Kahvehanenin güvenlik kameralarına yansıyan olayda, Y.P.'nin arkasına sakladığı pompalı tüfekle içeri girdiği ve M.B.'ye ateş ettikten sonra kaçtığı, diğer vatandaşların da panik içerisinde dışarı koştuğu görüldü.

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