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Elektrikli araç ve bisiklet kullananlar dikkat: Uzatma ve seyyar kabloyla şarj etmeyin!

İstanbul Sarıyer'de meydana gelen olayda, 24 Ekim gecesi Mehmet Gökay Odabaş, elektrikli bisikletini odasında şarj ettiği esnada bataryanın patlaması nedeniyle ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Talihsiz genç, hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Odabaş'ın ailesinin Sarıyer'de pide restoranlarının olduğu, Odabaş'ın da burada ailesine yardım ettiği öğrenildi. Bu acı olay elektrikli bisikletlerin tehlikesini gözler önüne serdi. Elektrikli şarj istasyonu işleten Doruk Alioğlu, bisiklet bataryaları hakkında vatandaşları uyardı. Alioğlu, "Çok sıcak ortamlarda şarj edilmemeli. Mutlaka hat çekin, uzatma kablosu ile şarj etmeyin. Evinizdeki güç paneli özelliklerini kontrol ettirin" diye konuştu.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 04.11.2024 08:39 Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 08:39
Elektrikli araç ve bisiklet kullananlar dikkat: Uzatma ve seyyar kabloyla şarj etmeyin!

Bataryalar hangi durumlarda tehlike arz ediyor, elektrikli araçlar şarj edilirken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? SABAH, bu soruları uzmanına sordu. Günümüzde elektrik araç kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte şarj istasyonlarına da talep arttı. Elektrikli araçlarını evlerinde şarj etmek isteyenlerin sayısı da hayli fazla.

Elektrikli araç ve bisiklet kullananlar dikkat: Uzatma ve seyyar kabloyla şarj etmeyin!

Geçtiğimiz günlerde Sarıyer'de meydana gelen olay ise, elektrikli araç kullanıcıları arasında panik yarattı. Evde şarj edilen elektrikli bisiklet bataryası bomba gibi patladı ve yangına sebep oldu. Yaşanan facia sonrası 1 hafta yoğun bakımda kalan 19 yaşındaki Mehmet Gökay Odabaş, hayatını kaybetti.

Elektrikli araç ve bisiklet kullananlar dikkat: Uzatma ve seyyar kabloyla şarj etmeyin!

Elektrikli şarj istasyonu işleten Doruk Alioğlu, konuyla ilgili elektrikli araç kullanıcılarına önemli bilgiler verdi. SABAH'a konuşan Alioğlu, "Elektrikli araçların diğer araçlara nazaran daha güvenli olduğu biliniyor fakat şarj esnasında aracın ideal şekilde şarj edilebilmesi adına gerekli altyapı hazırlığı, buralarda kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi, verimliliği doğrudan etkileyen hususlardır" ifadelerini kullandı. Odabaş'ın ailesinin ise Sarıyer'de lokanta işlettiği ve ailesine işlerinde yardım ettiği öğrenildi.

Elektrikli araç ve bisiklet kullananlar dikkat: Uzatma ve seyyar kabloyla şarj etmeyin!

"BİLİNÇLİ VE ÇOK DİKKATLİ OLUNMALI"
Alioğlu, şarj bataryaları almadan önce bilgi sahibi olunması gerektiğine vurgu yaparak, "Bataryalar çok sıcak ortamlarda şarj edilmemeli. Aynı zamanda, kalitesiz batarya kullanımı da tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Markaların orijinal bataryalarını kullanmaya özen gösterilmeli. Hayatımızı kolaylaştıran elektrik enerjisi gerekli önlemler alınmadığında veya hatalı kullanıldığında maddi zararlara, yaralanmalara veya insan hayatının sonlanmasıyla sonuçlanabilecek kazalara neden oluyor.

Elektrikli araç ve bisiklet kullananlar dikkat: Uzatma ve seyyar kabloyla şarj etmeyin!

Basit hatalarla, kontrol edemediğimiz gücün zararına katlanmamak için bilinçli ve çok dikkatli olmalıyız. Elektrikli araçlar, kapasitörler, kablolar ve lityum-iyon pillerden oluşan yüksek voltajlı elektrik sistemlerine sahip olduğundan çok yüksek voltajlar söz konusu.

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