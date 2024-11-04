Elektrikli araç ve bisiklet kullananlar dikkat: Uzatma ve seyyar kabloyla şarj etmeyin!

İstanbul Sarıyer'de meydana gelen olayda, 24 Ekim gecesi Mehmet Gökay Odabaş, elektrikli bisikletini odasında şarj ettiği esnada bataryanın patlaması nedeniyle ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Talihsiz genç, hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Odabaş'ın ailesinin Sarıyer'de pide restoranlarının olduğu, Odabaş'ın da burada ailesine yardım ettiği öğrenildi. Bu acı olay elektrikli bisikletlerin tehlikesini gözler önüne serdi. Elektrikli şarj istasyonu işleten Doruk Alioğlu, bisiklet bataryaları hakkında vatandaşları uyardı. Alioğlu, "Çok sıcak ortamlarda şarj edilmemeli. Mutlaka hat çekin, uzatma kablosu ile şarj etmeyin. Evinizdeki güç paneli özelliklerini kontrol ettirin" diye konuştu.