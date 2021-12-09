Elon Musk açıkladı! 2022’ye ertelenen...

Cybertruck modeli hakkında uzun süredir sessizliğini koruyan Tesla, en son Ekim ayında herhangi bir açıklama yapılmadan aracın bilgilerini siteden kaldırarak üretimi 2022 yılına ertelediğini duyurmuştu. Bu sessizliği bozan Elon Musk, Twitter'dan yeni açıklamalarda bulundu.

Cybertruck'ın üretim öncesi özellikleri arasında yer alan tek motorlu, çift motorlu ve üç motorlu güç aktarma seçeneğinin değiştiğini söyleyen Musk, "İlk üretim, her tekerleğin bağımsız, ultra hızlı tepkili tork kontrolüne sahip dört motorlu bir varyant olacak" sözlerini dile getirdi.

Bununla beraber Cybertruck'ın, her tekerleğinde motor bulunan Rivian R1T gibi elektrikli araç modelleri ile rekabet edebileceğini söyleyebiliriz.