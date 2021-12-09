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Elon Musk açıkladı! 2022'ye ertelenen...

2019 sonlarında tanıtılan Cybertruck bir türlü üretime aşamasına geçemedi. Son olarak aracın üretimi 2022'ye ertelenmişti. Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen tasarıma sahip olan Cybertruck hakkında Elon Musk'tan açıklama geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.12.2021 16:06 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 16:08
Elon Musk açıkladı! 2022’ye ertelenen...

Cybertruck modeli hakkında uzun süredir sessizliğini koruyan Tesla, en son Ekim ayında herhangi bir açıklama yapılmadan aracın bilgilerini siteden kaldırarak üretimi 2022 yılına ertelediğini duyurmuştu. Bu sessizliği bozan Elon Musk, Twitter'dan yeni açıklamalarda bulundu.

Elon Musk açıkladı! 2022’ye ertelenen...

Cybertruck'ın üretim öncesi özellikleri arasında yer alan tek motorlu, çift motorlu ve üç motorlu güç aktarma seçeneğinin değiştiğini söyleyen Musk, "İlk üretim, her tekerleğin bağımsız, ultra hızlı tepkili tork kontrolüne sahip dört motorlu bir varyant olacak" sözlerini dile getirdi.

Elon Musk açıkladı! 2022’ye ertelenen...

Bununla beraber Cybertruck'ın, her tekerleğinde motor bulunan Rivian R1T gibi elektrikli araç modelleri ile rekabet edebileceğini söyleyebiliriz.

Elon Musk açıkladı! 2022’ye ertelenen...

Cybertruck'ın bir tank gibi dönme yeteneğine sahip olup olmadığı sorularına ise, hem ön hem de arka tekerlekten yönlendirme imkanı sunulacağını açıklayan Musk, ayrıca aracın "bir yengeç gibi" çapraz sürüşe olanak tanıyacağını söylüyor. (Donanımhaber)

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