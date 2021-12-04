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Elon Musk gökyüzünü tamamen değiştirecek! Yıldız yerine bol bol uydu göreceksiniz

Elon Musk'ın Starlink projesini duymayan kalmadı. Uydudan internet hizmeti vermeyi hedefleyen Starlink için şimdiye kadar birçok uydu yörüngeye fırlatıldı. Genel amaca baktığımızda birçok insan Starlink ile internete kolay şekilde ve kablo bağlantısı gerekmeden ulaşabilecek. Ancak bir araştırmacı Starlink'in ve benzeri sistemlerin olumsuz yanına dikkat çekti. Yakın zamanda uyduların yıldızları gözlemlemeyi zorlaştıracağını belirtti. Gök bilimci, "Kafanızı yukarı kaldırdığınız artık yıldız yerine uydu göreceksiniz" dedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.12.2021 16:05 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 16:07
Elon Musk gökyüzünü tamamen değiştirecek! Yıldız yerine bol bol uydu göreceksiniz

Yakın zamanda yıldızlara baktığınızda belki garip bir görüntüyle karşılaşmış olabilirsiniz. Düz bir çizgide hareket eden bir dizi parlak cisim gözünüze çarpmış olabilir. Aslında bunlar yıldız değil, Starlink uyduları. Regina Üniversitesinde astronom olan Samantha Lawler, yakında zamanda gece gökyüzünde daha fazla ışığın olacağını ve uyduların yer kaplayacağını açıkladı.

Elon Musk gökyüzünü tamamen değiştirecek! Yıldız yerine bol bol uydu göreceksiniz

Samantha Lawler paylaştığı makalede, yakın zamanda her 15 noktadan birinin yıldız değil, uydu olacağını vurguladı ve bu konuda teknoloji şirketlerini de uyardı. Lawler, Starlink ve benzeri sistemlerin uzay araştırmaları üzerinde büyük bir etkisinin olacağını tahmin ediyor.

Elon Musk gökyüzünü tamamen değiştirecek! Yıldız yerine bol bol uydu göreceksiniz

Lawler, "Bu durum astronomi çalışmaları ve gözlemleri için yıkıcı sonuçlara neden olabilir. Uydular Dünya çapında gece gökyüzünü tamamen değiştirecek" dedi.

Elon Musk gökyüzünü tamamen değiştirecek! Yıldız yerine bol bol uydu göreceksiniz

YILDIZLARA BAKIŞIMIZ SONSUZA KADAR DEĞİŞEBİLİR!

Samantha Lawler, SpaceX gibi şirketlerin uydularla birçok yere internet bağlantısı sağlamasını olumlu buluyor, ancak resmi kurumların bazı önlemler alması gerektiğini ifade ediyor. Lawyer, "Eğer gerekli önlemler alınmazsa yıldızlara bakışımız sonsuza kadar değişebilir. Gece gökyüzüne olan bu bakışımızı global olarak kaybetmek korkutucu bir durum" ifadelerini kullandı.

Elon Musk gökyüzünü tamamen değiştirecek! Yıldız yerine bol bol uydu göreceksiniz

Samantha Lawler'ın araştırmasına dikkat çeken başka bir uzman ise Dünya yörüngesinde uydu ve diğer uzay araçlarından kalan büyük bir enkazın yer aldığını belirtti ve "Uyduların gökyüzünü değiştirmesi kabul edilemez. Bir de bu projelerden geriye kalanlar yörüngedeki enkazı daha da büyütebilir. Bazı önlemlerin alınması lazım" dedi.

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