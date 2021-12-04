Elon Musk gökyüzünü tamamen değiştirecek! Yıldız yerine bol bol uydu göreceksiniz

Yakın zamanda yıldızlara baktığınızda belki garip bir görüntüyle karşılaşmış olabilirsiniz. Düz bir çizgide hareket eden bir dizi parlak cisim gözünüze çarpmış olabilir. Aslında bunlar yıldız değil, Starlink uyduları. Regina Üniversitesinde astronom olan Samantha Lawler, yakında zamanda gece gökyüzünde daha fazla ışığın olacağını ve uyduların yer kaplayacağını açıkladı.

Samantha Lawler paylaştığı makalede, yakın zamanda her 15 noktadan birinin yıldız değil, uydu olacağını vurguladı ve bu konuda teknoloji şirketlerini de uyardı. Lawler, Starlink ve benzeri sistemlerin uzay araştırmaları üzerinde büyük bir etkisinin olacağını tahmin ediyor.

Lawler, "Bu durum astronomi çalışmaları ve gözlemleri için yıkıcı sonuçlara neden olabilir. Uydular Dünya çapında gece gökyüzünü tamamen değiştirecek" dedi.

YILDIZLARA BAKIŞIMIZ SONSUZA KADAR DEĞİŞEBİLİR! Samantha Lawler, SpaceX gibi şirketlerin uydularla birçok yere internet bağlantısı sağlamasını olumlu buluyor, ancak resmi kurumların bazı önlemler alması gerektiğini ifade ediyor. Lawyer, "Eğer gerekli önlemler alınmazsa yıldızlara bakışımız sonsuza kadar değişebilir. Gece gökyüzüne olan bu bakışımızı global olarak kaybetmek korkutucu bir durum" ifadelerini kullandı.