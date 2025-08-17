Trend Galeri Trend Yaşam Emek altın bileziktir, sanat altın bileziktir, servet altın bileziktir, meslek altın bileziktir... Hangisi bir atasözüdür?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde yarışmacıya Emek altın bileziktir, sanat altın bileziktir, servet altın bileziktir, meslek altın bileziktir... Hangisi bir atasözüdür? sorusu yöneltildi. Şıkları yarışmacıyla birlikte televizyon izleyicisi de değerlendiriyor. İşte, sorunun doğru cevabı:

Giriş Tarihi: 17.08.2025 22:10 Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 22:11
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE SORULDU!

Hangisi bir atasözüdür? sorusu yarışmacıya yöneltildi. İşte, şıklar ve sorunun cevabı:

A- EMEK ALTIN BİLEZİKTİR

B- SANAT ALTIN BİLEZİKTİR

C- SERVET ALTIN BİLEZİKTİR

D- MESLEK ALTIN BİLEZİKTİR

DOĞRU CEVAP: B- SANAT ALTIN BİLEZİKTİR