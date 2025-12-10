Emekli banka promosyonları açıklandı! En yüksek rakamlar! Hangi banka ne kadar promosyon ödüyor?

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan emeklilere özel 30.000 TL'ye varan kazanım.

Kampanya Bitiş Tarihi

31 Ocak 2026

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL'ye varan ek kazanım fırsatı sunulacaktır.

Kampanyadan 1 Ekim 2025 – 31 Ocak 2026 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank'a taşıyan veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir.

Mevcut maaş alan SGK emekli müşterilerimiz kampanyaya dahil edilmeyecektir.

1 Temmuz - 31 Aralık 2024 ve 1 Şubat - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenen Emekli Promosyon kampanyalarına katılan ve bu kapsamda maaşını bankamızdan almaya devam eden müşterilerimiz kampanyadan faydalanamayacaktır.

Bankamızdan emekli maaşı alan ve bir diğer emekli maaşını Bankamıza taşıyacak olan müşteriler de kampanyadan faydalanamayacaktır.

Mevcut 12.000 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak VakıfBank Emekli Troy Logolu Kredi Kartı alan Yeni Emekli Maaş Müşterilerimize özel, bu kart ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için ilk 6 ay, aylık 2.000 TL maaş hesabına nakit ödeme; son 3 ay, aylık 2.000 TL kredi kartına Ekstre İndirimi toplamda 18.000 TL'ye varan ek kazanım fırsatı sunulacaktır.

Kampanya, VakıfBank Emekli Maaş hesabına, ilk emekli maaşının ödendiği ay itibariyle başlayacak ve 9 ay boyunca geçerli olacaktır.

İlgili ayda Emekli Troy Logolu Kredi Kartı ile yapılan alışverişlerin toplamının 1.000 TL ve üzerinde olması gerekmektedir. Alışveriş toplamının 1.000 TL ve üzerinde olması durumunda aylık en fazla 2.000 TL ek kazanım yansıtılacaktır.