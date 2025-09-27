EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCEL: En yüksek emekli banka promosyonu hangi bankadan alınır, ne kadar?

Ekim ayının yaklaşmasıyla birlikte bankaların emeklilere sunduğu promosyon kampanyaları yenilendi. Maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen emekliler, en cazip teklifleri incelemeye başladı. Kamu ve özel bankalar arasındaki sıkı rekabet, promosyon tutarlarını da rekor seviyelere taşıdı. İşte Ekim ayına özel güncel emekli banka promosyonları…
YAPI KREDİ
15 Haziran 2025 – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emekliler 27.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
|Aylık Net
Maaş Tutarı
|Maaş
Promosyon
Tutarı
|Ek Ödül
|Toplam
Promosyon
|Fatura
Talimatı
|Kredi Kartı
Harcaması
|Dijital
Aktiflik
|0 - 9.999 TL
|6.250 TL
|2.000 TL
|2.000 TL
|2.000 TL
|12.250 TL
|10.000 TL - 14.999 TL
|10.000 TL
|3.000 TL
|3.000 TL
|2.000 TL
|18.000 TL
|15.000 TL - 19.999 TL
|12.500 TL
|4.000 TL
|4.000 TL
|2.000 TL
|22.500 TL
|20.000 TL ve üzeri
|15.000 TL
|5.000 TL
|5.000 TL
|2.000 TL
|27.000 TL
QNB
|Aylık Net Maaş Tutarı
|Standart Emekli Promosyon
|2 adet Hesaptan Verilecek Yeni Otomatik Ödeme Talimatına Ek Nakit Promosyon
|Kredi Kartı Harcamalarına İade
|Toplam Emeklilik Ödülü
|0-9999 TL
|6,250TL
|3,000TL
|2,400TL
|11,650TL
|10.000 TL- 14.999 TL
|10,000TL
|3,000TL
|2,400TL
|15,400TL
|15.000 TL -19.999 TL
|12,500TL
|3,000TL
|2,400TL
|17,900TL
|20.000 TL ve üzeri
|15,000TL
|3,000TL
|2,400TL
|
20,400TL
Emekli maaşını 30 Eylül 2025'e kadar QNB'ye taşıyan ve 3 yıl boyunca buradan almayı taahhüt eden müşteriler için promosyon 20400 TL'ye varıyor.