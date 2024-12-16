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EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2024 ARALIK: "Yeni yılda ödeme yarışı!" En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır?

Yeni yıla kısa bir süre kala emekli banka promosyonları yeniden belirlendi. Maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlar bankaların müşterilerine özel tekliflerini değerlendirmeye başladı. Kamu ve özel bankalarda yeni yılda maaş müşterilerine özel teklifler sunmak üzere hazırlıklarını tamamladı. Güncel ödeme tutarlarının açıklamasıyla birlikte bankalar arası ödeme rekabeti kızıştı. Birçok bankada güncel tutalar 24 bin TL'ye kadar dayandı. Peki; en yüksek emekli banka promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 16.12.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 10:55
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2024 ARALIK: Yeni yılda ödeme yarışı! En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır?

Yeni yıl için güncel emekli banka promosyon tutarları yayınlandı. Bankalar Ocak ayıyla birlikte yeni yılda maaşlarını kendi bünyelerine taşımak isteyen emekli vatandaşlar için güncel ödemeleri açıkladı. İşte Aralık ayı güncel emekli banka promosyon tutarları

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2024 ARALIK: Yeni yılda ödeme yarışı! En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır?

2025'E KISA BİR SÜRE KALA PROMOSYON ÖDEMELERİNDE YENİ TUTARLAR!

Aralık ayı ile birlikte yeni yıla kısa bir süre kala bankalardaki ödeme tutarları güncellendi. Ödemeler 24.000 TL'ye ulaştı.

İşte özel ve kamu bankaları promosyon ücretleri:

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2024 ARALIK: Yeni yılda ödeme yarışı! En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır?

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2024 ARALIK: Yeni yılda ödeme yarışı! En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır?

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

  • 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
  • 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
  • 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
  • 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2024 ARALIK: Yeni yılda ödeme yarışı! En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

  • 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
  • 15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
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