EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2024 ARALIK: "Yeni yılda ödeme yarışı!" En yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır?

Yeni yıla kısa bir süre kala emekli banka promosyonları yeniden belirlendi. Maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlar bankaların müşterilerine özel tekliflerini değerlendirmeye başladı. Kamu ve özel bankalarda yeni yılda maaş müşterilerine özel teklifler sunmak üzere hazırlıklarını tamamladı. Güncel ödeme tutarlarının açıklamasıyla birlikte bankalar arası ödeme rekabeti kızıştı. Birçok bankada güncel tutalar 24 bin TL'ye kadar dayandı. Peki; en yüksek emekli banka promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL?