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EMEKLİ BANKA PROMOSYONU GÜNCEL 2025: Yeni yılda bankalarda yarış! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

Aralık ayının gelmesiyle birlikte yeni aya özel emekli banka promosyonları belirlendi. Maaşını başka bankaya taşımak isteyen emekliler kendilerine uygun teklifleri araştırmaya başladı. Kamu ve özel bankaları yeni müşterilerine özel tekliflerini hazırladı. Güncel ödemelerin açıklamasıyla birlikte yeni yılda emekliler kendi bünyelerini almak isteyen bankalar için rekabet kızıştı. Birçok bankada rakamlar 24.000 TL'ye kadar ulaştı. En yüksek emekli banka promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 06.12.2024 23:02 Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 23:02
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU GÜNCEL 2025: Yeni yılda bankalarda yarış! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

Aralık ayı ile birlikte emekli promosyonlarında güncel ödemeler yayınlandı. Bankalar 2025 yılına özel tekliflerini açıkladı. Kamuda özel bankalarda müşteri yarışı başladı. İşte Aralık ayı güncel emekli banka promosyon tutarları

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU GÜNCEL 2025: Yeni yılda bankalarda yarış! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

YENİ YILA KISA BİR SÜRE KALA PROMOSYON ÖDEMELERİ GÜNCELLENDİ!

Aralık ayı ile birlikte yeni yıla kısa bir süre kala bankalardaki ödeme tutarları güncellendi. Ödemeler 24.000 TL'ye ulaştı.

İşte özel ve kamu bankaları promosyon ücretleri:

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU GÜNCEL 2025: Yeni yılda bankalarda yarış! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

  • 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
  • 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
  • 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
  • 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU GÜNCEL 2025: Yeni yılda bankalarda yarış! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

YAPI KREDİ

Yapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emeklilere 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan bir aylık net geliri;

9.999 TL'ye kadar olana 9.250 TL,
10.000 TL - 14.499 TL arasında olana 13.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL arasında olana 15.500 TL,
20.000 TL' nin üzerinde olana 18.000 TL.

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremine bağımsız 1.500 TL ek nakit ödül ödeniyor.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremine bağımsız 1.000 TL ek ödül ödeniyor.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde ilk defa Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapılması veya Yapı Kredi Mobil uygulamasını yeniden aktif kullanmaya başlaması gerekiyor. Dijital aktiflik ek ödül kriterinin sağlanması durumunda; maaş baremine bağımsız 500 TL ek nakit ödül ödeniyor.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU GÜNCEL 2025: Yeni yılda bankalarda yarış! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

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