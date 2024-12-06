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EMEKLİ BANKA PROMOSYONU GÜNCEL 2025: Yeni yılda bankalarda yarış! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

Aralık ayının gelmesiyle birlikte yeni aya özel emekli banka promosyonları belirlendi. Maaşını başka bankaya taşımak isteyen emekliler kendilerine uygun teklifleri araştırmaya başladı. Kamu ve özel bankaları yeni müşterilerine özel tekliflerini hazırladı. Güncel ödemelerin açıklamasıyla birlikte yeni yılda emekliler kendi bünyelerini almak isteyen bankalar için rekabet kızıştı. Birçok bankada rakamlar 24.000 TL'ye kadar ulaştı. En yüksek emekli banka promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar, kaç TL?