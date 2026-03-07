Trend Galeri Trend Yaşam Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2026 Ramazan Bayramı ikramiyesi için gözler o tarihlerde!

Milyonlarca emeklinin gözü Ramazan Bayramı öncesinde ödenecek bayram ikramiyesine çevrildi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler, ikramiyelerin hesaplara yatacağı tarihi araştırıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak

Giriş Tarihi: 07.03.2026 07:54 Güncelleme Tarihi: 07.03.2026 08:04
Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emekliye ödenen bayram ikramiyesi için gözler ödeme takvimine çevrildi. Bayram öncesinde yapılması beklenen ödemelerle ilgili olarak emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu yanıt arıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler ise SGK'dan gelecek resmi açıklamayı yakından takip ediyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2026 Ramazan Bayramı 20-24 Mart tarihleri arasında idrak edilecek.

Bu tarihlerden önce ödenmesi beklenen emekli bayram ikramiyeleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da emeklilerin maaşlarını aldıkları banka hesaplarına yatırılacak.

Henüz bu yıl için ikramiyelerin kesin ödeme tarihi açıklanmadı. Resmî bir duyuru geldiğinde, detaylar net olarak paylaşılacak. Geçmiş yıllardaki takvimler göz önüne alındığında ise ikramiyelerin genellikle bayramdan bir hafta kadar önce, 9-15 Mart tarihleri arasında hesaplara geçmesi bekleniyor. Emekliler, ödemelerle ilgili güncel bilgileri takip etmeye devam ediyor.

TAHMİNİ ÖDEME TAKVİMİ İSE ŞÖYLE:

  • Bağ-Kur emeklileri (maaş günü 25-28 olanlar): 9 Mart
  • Emekli Sandığı emeklileri: 10 Mart
  • SSK emeklileri (maaş günü 17-19 olanlar): 11 Mart
  • SSK emeklileri (maaş günü 20-22 olanlar): 12 Mart
  • SSK emeklileri (maaş günü 23-26 olanlar): 13 Mart

Kesin ödeme tarihleri ve tutarlar, yapılacak resmi açıklamayla netlik kazanacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Bayram ikramiyesi ilk kez 2018 yılında ödenmeye başlandı. İkramiyeler geçen yıl yapılan yüzde 33.33'lük artışla 4 bin liraya kadar yükseltildi.

Bu yıl da ödemelerin 4 bin TL olarak yapılması bekleniyor.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANACAK?

Bayram ikramiyelerini, "SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri" alacak.