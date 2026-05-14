Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28’inde maaş alanlar...

2026 yılı Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin beklediği ikramiye ve Mayıs ayı aylık ödemeleri için resmi takvim açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulan programla, SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki vatandaşlar emekli maaşı günlerine göre ödemelerini 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarında görecek. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 13.05.2026 07:51 Güncelleme Tarihi: 14.05.2026 06:24
Bakan Vedat Işıkhan'ın paylaştığı detaylara göre, sadece bayram ikramiyeleri değil, Mayıs ayı emekli maaşları da belirlenen periyotlarda eş zamanlı olarak yatırılacak. 4A, 4B ve 4C kategorilerindeki hak sahipleri için farklılaşan bu süreçte hangi grubun ne zaman ödeme alacağı netleşti. Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28'inde emekli maaşı alanların emekli ikramiyesi ödeme takvimi yayında!

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı öncesinde 4.000 TL ikramiye ödenmesi hak sahiplerinin hesaplarında görülecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs arasında yatırıyoruz." ifadelerini kullandı.

İşte, detaylı emekli ikramiyesi ödeme takvimi:

4A (SSK) EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME GÜNLERİ


SSK kapsamında olan emeklilerimiz için ödemeler mevcut maaş günlerine göre organize edildi. Normal şartlarda maaş alma günü ayın 17'si ile 22'si arasında olanlar, kendi rutin günlerinde hem maaşlarını hem de ikramiyelerini alacaklar. Ancak ödeme günü ayın sonuna sarkanlar için müjdeli haber geldi.

Maaş günü 17-22 arası olanlar: Kendi ödeme gününde
Maaş günü 23 ve 24 olanlar: 21 Mayıs'ta
Maaş günü 25 ve 26 olanlar: 22 Mayıs'ta ödemelerini alacaklar.

4B (BAĞ-KUR) KAPSAMINDAKİLERE ÖZEL TAKVİM


Bağ-Kur emeklileri için süreç iki ana güne sığdırıldı. Hak sahipleri, Kurban Bayramı ikramiyelerine kavuşmak için uzun süre beklemek zorunda kalmayacak. Bu düzende maaş günü 25 ve 26 olanlar 21 Mayıs tarihinde; 27 ve 28 olanlar ise 22
Mayıs tarihinde tüm ödemelerini alacak.

EMEKLİ SANDIĞI (4C) HAK SAHİPLERİ DİKKAT


Kamu görevlisi emeklileri yani Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlarımız için süreç daha hızlı ilerliyor. Bakanlık açıklamasına göre, 4C statüsündeki emeklilerin 2026 yılı Kurban Bayramı ikramiyeleri tek bir günde hesaplara aktarılacak. Tüm 4C emeklileri ödemelerini 20 Mayıs tarihinde banka hesapları üzerinden kontrol edebilirler.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Bayram ikramiyelerini "SGK'den emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri" alacak.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör