EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2026: 4A-4B-4C emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

Bayram ikramiyesi emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü, malullük ve ölüm aylığı alan vatandaşlara ödeniyor.

Ayrıca sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar da bu ödemeden yararlanabiliyor.

Bunun yanı sıra şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ile terör olaylarından zarar gören siviller ve bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi kapsamına dahildir.