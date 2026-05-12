Trend Galeri Trend Yaşam Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Kurban Bayramı yaklaşırken emeklilere yapılacak bayram ikramiyesi ödemeleri yeniden gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında maaş alan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri; ikramiye tutarını ve ödemelerin hesaplara hangi tarihte yatırılacağını araştırıyor. Gözler, ödeme takvimi ve resmi açıklamalar için SGK'dan gelecek duyurulara çevrilmiş durumda. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar,ödemeler ne zaman başlayacak? İşte merak edilen son gelişmeler…

Giriş Tarihi: 12.05.2026 18:29 Güncelleme Tarihi: 12.05.2026 21:18
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Kurban Bayramı yaklaşırken emekli ikramiyelerine ilişkin beklentiler netleşti. Vedat Işıkhan, bayram ikramiyesinin Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi 4.000 TL olarak uygulanacağını açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak ödemelerin yatırılacağı tarihi açıklandı.

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyelerinde yeni bir artış yapılmayacağını belirtti. Bakan Işıkhan, Ramazan Bayramı'nda ödenen tutarın Kurban Bayramı'nda da geçerli olacağını ve ödemelerin daha erken tarihe çekilmesine yönelik çalışma yapılabileceğini ifade etti.
Bu doğrultuda emeklilere Kurban Bayramı öncesinde 4.000 TL ikramiye ödenmesi planlanıyor.

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs arasında yatırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

Bayram ikramiyesi emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü, malullük ve ölüm aylığı alan vatandaşlara ödeniyor.

Ayrıca sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar da bu ödemeden yararlanabiliyor.

Bunun yanı sıra şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ile terör olaylarından zarar gören siviller ve bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi kapsamına dahildir.

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arife Günü - 26 Mayıs 2026 Salı

Kurban Bayramı 1. Günü - 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Günü - 28 Mayıs 2026 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Günü - 29 Mayıs 2026 Cuma

Kurban Bayramı 4. Günü - 30 Mayıs 2026 Cumartesi

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör