Emekli Bayram İkramiyesi Son Durum: 2026 Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emeklilerin gözü 4 bin TL'lik bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. 27-30 Mayıs tarihleri arasındaki bayram öncesinde ikramiyelerin hesaplara aktarılması beklenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ödemelerin bayramdan önce yapılacağını belirtti. Ödeme takviminde değişiklik olması halinde ise kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.

Giriş Tarihi: 08.05.2026 09:19
2018 yılında 1.000 TL olarak uygulanmaya başlayan emekli bayram ikramiyesi, geçen yıl yapılan artışla 4 bin TL'ye çıkarılmıştı. 2026 yılında ise tutarda yeni bir değişiklik yapılmadı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yine 4 bin TL ödeme alacak. Bayrama kısa süre kala gözler ödeme takvimine çevrilirken, ikramiyelerin bayram öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor. İşte ödemelere ve tarihlere ilişkin detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ Mİ?

2026 yılı Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyelerinin ödeme tarihleri henüz resmî olarak duyurulmadı. Ancak bayramın 27–30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek olması nedeniyle, ödemelerin bayramdan önce yapılması bekleniyor.

Son açıklamalara göre bayram tatilinin 9 güne çıkarılması da dikkate alındığında, ikramiye ödemelerinin 18–24 Mayıs tarihleri arasında hesaplara aktarılabileceği tahmin ediliyor.

BAYRAM İKRAMİYESİNDE ZAM YAPILMADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmelerde, bayram ikramiyesi tutarında herhangi bir artışa gidilmeyeceği belirtildi. Bu kapsamda ödemelerin mevcut tutar üzerinden, bayram öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılacağı ifade edildi.

2026 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Arife Günü: 26 Mayıs 2026 Salı
Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında yer alan ve çeşitli aylık türlerinden faydalanan kişiler bayram ikramiyesi almaya hak kazanıyor. Bunlar arasında:

  • Emekli aylığı alanlar
  • Yaşlılık ve malullük aylığı sahipleri
  • Vazife malullüğü ve ölüm aylığı alanlar
  • Sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri sahipleri
  • Şehit yakınları ve gaziler
  • Güvenlik korucuları ve muharip gaziler
  • Terör mağduru siviller ve hak sahipleri
  • Şampiyon sporcular

ÖDEME SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Birden fazla aylık alan kişiler, yalnızca tek bir dosya üzerinden ikramiye alabiliyor. Ödemelerde en yüksek tutarın bağlandığı dosya esas alınıyor.

Örneğin hem kendi emekliliğinden hem de ölüm aylığından faydalanan bir kişi, kendi emekliliği üzerinden belirlenen ikramiyeyi (4.000 TL) almaya hak kazanıyor.

