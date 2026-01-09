Trend Galeri Trend Yaşam EMEKLİ KÖK MAAŞ SORGULAMA 2026: 16.811 TL, 17.000 TL ve 18.000 TL alanların emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ KÖK MAAŞ SORGULAMA 2026: 16.811 TL, 17.000 TL ve 18.000 TL alanların emekli maaşı ne kadar olacak?

Memur ve emekliler için zam oranlarının netleşmesiyle birlikte en düşük emekli aylığında da değişiklik yapıldı. Ayın 17'sinden itibaren zamlı maaşlarını almaya başlayacak olan emekliler, e-Devlet üzerinden 4A, 4B ve 4C kapsamındaki kök maaşlarını sorgulamaya başladı. Ocak 2026 dönemiyle birlikte emekli maaşı hesaplamalarında yeni tablolar gündeme geldi. Peki, kök maaşı 16.881 TL, 17.000 TL ve 18.000 TL olan emekliler zam sonrası ne kadar ödeme alacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için güncel maaş hesaplamaları…

Giriş Tarihi: 09.01.2026 14:05