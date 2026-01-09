Trend Galeri Trend Yaşam EMEKLİ KÖK MAAŞ SORGULAMA 2026: 16.811 TL, 17.000 TL ve 18.000 TL alanların emekli maaşı ne kadar olacak?

Memur ve emekliler için zam oranlarının netleşmesiyle birlikte en düşük emekli aylığında da değişiklik yapıldı. Ayın 17'sinden itibaren zamlı maaşlarını almaya başlayacak olan emekliler, e-Devlet üzerinden 4A, 4B ve 4C kapsamındaki kök maaşlarını sorgulamaya başladı. Ocak 2026 dönemiyle birlikte emekli maaşı hesaplamalarında yeni tablolar gündeme geldi. Peki, kök maaşı 16.881 TL, 17.000 TL ve 18.000 TL olan emekliler zam sonrası ne kadar ödeme alacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için güncel maaş hesaplamaları…

Giriş Tarihi: 09.01.2026 14:05
Emekli maaşı hesaplama işlemleri yüzde 12,19 oranındaki zam oranı ardından hız kazanmıştı. En düşük maaşın da yürürlüğe girmesiyle birlikte yeniden araştırmalar başlamış durumda. SSK, Bağ-Kur emekli zammı tablosu 2026 ile maaş ödemeleri öncesi alınacak tutar hesaplanıyor. 16.881 TL, 17.000 TL, 18.000 TL maaş alan ne kadar alacak merak konusu. İşte, o hesap!

6 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre aralık ayında aylık enflasyon yüzde 0,87 oldu. Böylece milyonların maaş zamlarını belirleyen toplam enflasyon ve enflasyon farkı da ortaya çıktı. Piyasa beklentileri yıllık enflasyonun yüzde 30, yüzde 33 aralığında gelmesini yönündeydi. Yıllık enflasyon ise 30.89 oldu.

Toplam enflasyon: %12.19
5 aylık enflasyon farkı: %6,85
Toplu sözleşme zammı: %11
Kümülatif zam: %18,60

OCAK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

5 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından, memurların zam oranı yüzde 18,60, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 12,19 olarak netleşmişti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren yaklaşık 15 maddelik kanun teklifinin hazırlıklarını tamamladı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının 20 bin TL olacağını duyurdu.

Teklifin Meclis'ten geçmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanıp resmen yürürlüğe girecek.

EMEKLİ KÖK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli kök maaş hesabı başladı. Hak sahipleri kök maaşlarını öğrenmek için önce e-Devlet ekranından 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne giriş yapıp ardından emekli maaşı detay kısmına girerek bilgileri öğrenebiliyor.

4A, 4B ve 4C için ayrı sekmelerden sorgulama yapılıyor.

16.811 TL, 17.000 TL ve 18.000 TL alanların emekli maaşı ne kadar olacak?

Kök Maaş (TL) Zam + Ek Ödeme + Hesaba Yatan Tutar (TL)

16.000 %12,19 zam + %4 ek ödeme sonrası 20.000 TL
16.500 %12,19 zam + %4 ek ödeme sonrası 20.000 TL
17.000 %12,19 zam + %4 ek ödeme sonrası 20.000 TL
İşte Ocak zammı sonrası emekli maaşlarında yaşanan değişim:

En düşük emekli maaşı kök maaş artışından bağımsız olarak belirleniyor. Bu kapsamda taban aylık tutarı için yüzde 6,29 oranında ek zam uygulanacak ve toplam artış oranı yüzde 18,48'e ulaşacak.

KİMLER EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALIYOR?

Sigorta primleri en düşükten yatanlar, tam emeklilik için gerekli prim gün sayısını tamamlamayıp kısmi emekli olanlar en düşük emekli maaşını alıyor.

