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Emekli Maaş Zammı Hesaplaması 2026 | Temmuz ayında emekli zammı ne kadar olacak? Cevdet Yılmaz'dan açıklama!
Emekli Maaş Zammı Hesaplaması 2026 | Temmuz ayında emekli zammı ne kadar olacak? Cevdet Yılmaz'dan açıklama!
Milyonlarca emekli, 2026 Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak olan yeni dönem zam oranı için heyecanlı bekleyiş içinde. TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık veriler neticesinde yüzde 16,61'lik artış şimdiden kesinleşirken, nihai rakam için geriye sadece tek bir veri kaldı. "Emekli zammı yüzde kaç olacak, en düşük emekli maaşı kaç TL?" soruları araştırılıyor. Böylece emekli maaş zammına ilişkin tahminler ön plana çıktı.
Giriş Tarihi: 26.06.2026 16:32
Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 16:41