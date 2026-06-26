Trend Galeri Trend Yaşam Emekli Maaş Zammı Hesaplaması 2026 | Temmuz ayında emekli zammı ne kadar olacak? Cevdet Yılmaz'dan açıklama!

Emekli Maaş Zammı Hesaplaması 2026 | Temmuz ayında emekli zammı ne kadar olacak? Cevdet Yılmaz'dan açıklama!

Milyonlarca emekli, 2026 Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak olan yeni dönem zam oranı için heyecanlı bekleyiş içinde. TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık veriler neticesinde yüzde 16,61'lik artış şimdiden kesinleşirken, nihai rakam için geriye sadece tek bir veri kaldı. "Emekli zammı yüzde kaç olacak, en düşük emekli maaşı kaç TL?" soruları araştırılıyor. Böylece emekli maaş zammına ilişkin tahminler ön plana çıktı.

Giriş Tarihi: 26.06.2026 16:32 Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 16:41
Emekli Maaş Zammı Hesaplaması 2026 | Temmuz ayında emekli zammı ne kadar olacak? Cevdet Yılmaz’dan açıklama!

Yılın ilk yarısının sonuna gelinmesiyle birlikte SSK, Bağ-Kur emeklilerini yakından ilgilendiren 2026 Temmuz zammı için geri sayım hızlandı. Bu durumda emekli zammı hakkındaki son rakamlar gündemdeki yerini koruyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından beş aylık enflasyon verilerinin netleşmesi üzerine Merkez Bankası'nın haziran tahminlerinin eklenmesiyle birlikte, emekli maaş zammı oranları şekillendi.

Emekli Maaş Zammı Hesaplaması 2026 | Temmuz ayında emekli zammı ne kadar olacak? Cevdet Yılmaz’dan açıklama!

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kritik süreç öncesi emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için açıklamada bulundu. Yılmaz, en düşük emekli maaşına zam için Meclis'te düzenleme yapılacağını söyledi. Enlfasyonla mücadelenin Orta Doğu'daki barış ile hızlanacağı mesajını veren Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Temmuz enflasyonu çıktığı zaman memur, emekli maaşları ona göre şekilleniyor. Enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik, böyle bir prensibimiz var, Sayın Cumhurbaşkanımızın başından beri koyduğu bir prensip. Dolayısıyla bu işliyor. Enflasyon neyse bunu mutlaka yansıtıyoruz rakamlara. Otomatik yansımadığı tek bir alan var, o da en düşük emekli maaşı. O, otomatik olmuyor, kanunla yapılan bir iş. Bunun kanunla yapılması gerekiyor. O konuda Meclis'imiz gerekli çalışmaları yapacaktır."

Emekli Maaş Zammı Hesaplaması 2026 | Temmuz ayında emekli zammı ne kadar olacak? Cevdet Yılmaz’dan açıklama!

EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Emekliler ve memurlar için yılda iki kez artış yapılıyor. Bu artışlarda 6 aylık enflasyon verileri belirleyici oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme oranları kullanılıyor. Buna ilaveten de üzerinde oluşan enflasyon farkı ekleniyor.

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Emekli Maaş Zammı Hesaplaması 2026 | Temmuz ayında emekli zammı ne kadar olacak? Cevdet Yılmaz’dan açıklama!

EMEKLİ ZAMMI İÇİN 5 AYLIK ORAN KESİNLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre 5 aylık enflasyon oranı kesinleşti. Buna göre SSK Bağkur emeklisi için yüzde 16,61, memurlar ve memur emeklileri için ise yüzde 12,41 oranı ortaya çıktı.

Tahminlere göre Temmuz artışları da SSK ve BağKur emeklileri için yüzde 18-19 arasında olacak. Memur emeklileri için ise zam oranı yüzde 14-15 arasında değişecek.

Emekli Maaş Zammı Hesaplaması 2026 | Temmuz ayında emekli zammı ne kadar olacak? Cevdet Yılmaz’dan açıklama!

EMEKLİ MAAŞI İÇİN GÜNDEMDEKİ 3 FARKLI ORAN

5 aylık enflasyon üzerinden yapılan hesaplamalara göre en düşük 20 bin lira seviyesindeki emekli aylığının en az 23 bin 233 liraya yükselecek.

Haziran ayı enflasyon verisinin de netleşmesiyle birlikte, yılın ilk 6 ayındaki toplam enflasyonun yüzde 18 ila yüzde 25 arasında oluşması bekleniyor. Bu beklenti doğrultusunda, en düşük emekli aylığına yapılacak artış için üç farklı zam senaryosu öne çıkıyor.

Emekli Maaş Zammı Hesaplaması 2026 | Temmuz ayında emekli zammı ne kadar olacak? Cevdet Yılmaz’dan açıklama!

1. SENARYO

İlk beklenti Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan tahminlerden oluşuyor. Haziran ayında piyasanın tahminine göre TÜFE 1,36 oranında gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 18 civarına ulaşacak.

Bu durumunda SSK ve Bağkur emeklileri için en düşük maaşının yaklaşık 3 bin 600 lira artışla 23 bin 600 lira civarına yükselmesi öngörülüyor.

Emekli Maaş Zammı Hesaplaması 2026 | Temmuz ayında emekli zammı ne kadar olacak? Cevdet Yılmaz’dan açıklama!

2. SENARYO

6 aylık enflasyon beklentilerin üstünde gelmesi halinde en fazla yüzde 25 civarında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Daha yüksek artış senaryosuna göre en düşük emekli maaşının 5 bin lira artışla 25 bin liraya çıkabileceği öngörülüyor.

Emekli Maaş Zammı Hesaplaması 2026 | Temmuz ayında emekli zammı ne kadar olacak? Cevdet Yılmaz’dan açıklama!

3. SENARYO

Üçüncü senaryoda ise her iki tahminin orta seviyesi, yani yüzde 20'lik artış baz alınıyor. Bu durumda emekli taban aylığının 4 bin lira yükselerek 24 bin lira seviyesine ulaşabilecek.

Emekli Maaş Zammı Hesaplaması 2026 | Temmuz ayında emekli zammı ne kadar olacak? Cevdet Yılmaz’dan açıklama!

TAHMİNLERE GÖRE SSK VE BAĞKUR'LULAR İÇİN OLUŞAN ZAM TABLOSU ŞU ŞEKİLDE:

20.000 TL maaş

Yüzde 18 zam: 23.600 TL
Yüzde 20 zam: 24.000 TL
Yüzde 25 zam: 25.000 TL

25.000 TL maaş

Yüzde 18 zam: 29.500 TL
Yüzde 20 zam: 30.000 TL
Yüzde 25 zam: 31.250 TL

30.000 TL maaş

Yüzde 18 zam: 35.400 TL
Yüzde 20 zam: 36.000 TL
Yüzde 25 zam: 37.500 TL

35.000 TL maaş

Yüzde 18 zam: 41.300 TL
Yüzde 20 zam: 42.000 TL
Yüzde 25 zam: 43.750 TL

40.000 TL maaş

Yüzde 18 zam: 47.200 TL
Yüzde 20 zam: 48.000 TL
Yüzde 25 zam: 50.000 TL

Emekli Maaş Zammı Hesaplaması 2026 | Temmuz ayında emekli zammı ne kadar olacak? Cevdet Yılmaz’dan açıklama!

KESİN ZAM ORANI 3 TEMMUZ'DA NETLEŞECEK

Memurlar ve emekliler zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Memurlar 15 Temmuz'da zamlı aylıklarını ve ek ödemelerini hesaplarında görecek.

Memur emeklileri ise temmuz ayının başında maaşlarını zamsız olarak alacak. Zam oranının belli olmasının ardından yeni aylıklar hesaplanacak. Hesaplanan zam farkı ay içerisinde duyurulacak tarihte hesaplara yatırılacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör