Trend Galeri Trend Yaşam EMEKLİ MAAŞI ZAMMI HESAPLAMALARI 2026: Gözler enflasyon verilerinde! SSK-Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç?

2026 Ocak ayında yapılacak emekli maaş zammı için hesaplamalar hız kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı artış, 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek. Şu ana kadar açıklanan üç aylık verilere göre emeklilerin hakkettiği zam belli oldu. Kalan ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamları ise nihai oranı şekillendirecek. Orta Vadeli Program ve Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminleri de zam oranına dair güçlü ipuçları sunuyor. Peki, 2026 Ocak'ta emekli maaşları ne kadar artacak, en düşük maaş kaç TL'ye çıkacak? İşte emekli zammı hesaplama

Giriş Tarihi: 21.10.2025 22:28
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) emeklileri, maaşlarını her yıl ocak ve temmuz aylarında yapılan 6 aylık artışlarla alıyor. Temmuz döneminde yüzde 16,67 zam alan emekliler şimdi gözünü 2026 Ocak zammına çevirdi. Eylül ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte 3 aylık artış oranı belli oldu. Peki, 2026 Ocak ayında emekli maaşları ne kadar artacak? İşte merak edilen zam hesaplama detayları…

3 AYLIK ENFLASYON NETLEŞTİ!

TÜİK'in eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) kapsamındaki emeklilerin 3 aylık kesinleşen zam oranı yüzde 7,5 olarak belirlendi.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Emekli maaş zammı, yılda iki kez belirleniyor. Her yılın 6 aylık enflasyon farkına göre Ocak ve Temmuz aylarında açıklanan oran, emekli maaşlarındaki artışı gösteriyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 Ocak zammını Temmuz–Aralık dönemindeki TÜFE artışına göre öğrenecek. İşte geride kalan üç aylık dönemde ortaya çıkan zam oranları:

EYLÜL AYI ENFLASYONU VERİLERİ

Temmuz ayında enflasyon aylık %2,06 olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında enflasyon aylık %2,04 oldu.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre ekonomistler, eylülde TÜFE'nin aylık bazda %2,47 artmasını öngörüyordu.

Eylül ayında TÜFE yıllık %33,29, aylık %3,23 artış gösterdi.

Bu rakamlar doğrultusunda SSK Bağkur emekli zamlarına şimdiden yansıyacak oranlar şu şekilde:

  • Toplam enflasyon: Yüzde %7.50
  • Oluşan enflasyon farkı: Yüzde %2.38
  • 8. Dönem toplu sözleşmesi: %11
  • Toplam kümülatif zam: %13.65
EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

3 aylık enflasyon: Yüzde 7.5
SSK ve Bağ-Kur emeklisi 3 aylık artışı: Yüzde 7.5
Memur ve emeklisi enflasyon farkı: 2.38 puan
Memur ve memur emeklisi 3 aylık artış: Yüzde 13.64
SSK ve Bağ-Kur'lu taban aylık: 18.147 TL
Memur/En az (Bin TL dahil): 58.392 TL
Memur emeklisi/En az (Bin TL dahil): 26.764 TL

