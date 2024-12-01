EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2025: 5.veri açıklanıyor! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı 2025 için yeni gelişmeler ve son dakika açıklamaları yaklaşık 14 milyon emekli vatandaş tarafından takip ediliyor. Her yıl iki kez enflasyon farkıyla birlikte Ocak ve Temmuz ayında zam gelen maaşlarda yeni yıla kısa bir süre kala hesaplamalar başladı. 2025 yılının ilk 6 ayında geçerli olacak maaşlar Bakan Işıkhan'ın açıklamalarıyla belli olacak. Geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam alan emekliler için Ocak 2025 tahminleri belli oldu. Merkez Bankası enflasyon tahmini yüzde 44 olarak duyuruldu. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" İşte SSK, Bağkur zam hesabı