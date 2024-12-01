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EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2025: 5.veri açıklanıyor! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı 2025 için yeni gelişmeler ve son dakika açıklamaları yaklaşık 14 milyon emekli vatandaş tarafından takip ediliyor. Her yıl iki kez enflasyon farkıyla birlikte Ocak ve Temmuz ayında zam gelen maaşlarda yeni yıla kısa bir süre kala hesaplamalar başladı. 2025 yılının ilk 6 ayında geçerli olacak maaşlar Bakan Işıkhan'ın açıklamalarıyla belli olacak. Geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam alan emekliler için Ocak 2025 tahminleri belli oldu. Merkez Bankası enflasyon tahmini yüzde 44 olarak duyuruldu. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" İşte SSK, Bağkur zam hesabı

Giriş Tarihi: 01.12.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 11:53
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2025: 5.veri açıklanıyor! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Aralık ayına girilmesiyle birlikte 2025 yılı emekli maaş zammı için geri sayım başladı. Yeni yılda geçerli olacak maaşların açıklanmasında önümüzdeki ilk 6 ay emekli vatandaşların gelirleri belli olacak. Enflasyon verilerinin doğrudan etkili olacağı zam oranı için tablo oluşturuldu. Peki, Ocak 2025 emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2025: 5.veri açıklanıyor! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA!

Geçen sene enflasyon yüzde 65'ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49'un altında. Yani yılı da Merkez Banka'mızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2025: 5.veri açıklanıyor! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
EMEKLİ ZAMMI İÇİN KALAN SON 2 VERİ İÇİN OLASI SENARYOLAR

Memur ve emekliye zam oranının netleşmesi için son 2 veri kaldı: Kasım ve Aralık ayı enflasyonu.

Kasım ve Aralık enflasyonlarının her ikiside:
Yüzde 1 civarında çıkarsa; emekli zammı yüzde 14,31 olurken, memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 10,15 olacak.
Yüzde 2 civarında çıkarsa; emekli zammı yüzde 16,59 olurken, memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 12,35 olacak.
Yüzde 2,5 civarında çıkarsa; emekli zammı yüzde 17,73 olurken, memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 13,45 olacak.
Yüzde 3 civarında çıkarsa; emekli zammı yüzde 18,88 olurken, memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 14,56 olacak.
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2025: 5.veri açıklanıyor! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?
"Emeklilik maaşı hesaplamasında ilk sigortalı olunan tarihe göre, 2000 yılı öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç farklı tarih var. Çalışanın ödediği prim gün sayısı, aylık ortalama kazanç, enflasyon, büyüme hızı, aylık bağlama oranı, gösterge rakamına göre maaşlar hesaplanıyor ve değişiyor.
2000 yılı öncesi sigorta girişi olanların gösterge rakamı için, çalışanın yıllık ortalama kazancı hesaplanıyor; aylık bağlama oranının yüzde 60'ı, katsayı için de 12.000 alınıyor. 2000-2008 arası ilk sigorta girişi olanlarda gösterge rakamı yerine güncelleme katsayısı kullanılıyor ve emekli olunacak tarihten bir önceki yılın büyüme hızı (gelişme hızı) ve enflasyonu (TÜFE) hesaba katılıyor.
Çalışanın 2000-2008 yıllarında sahip olduğu kazançları güncellenerek ortalaması alınıyor. Kazançların güncellenmesinde de yıllık TÜFE ve gelişme hızının yüzde 100'ü alınıyor. 2008 yılından sonra sigortalı olanlarda aylık kazancın ortalamasına, güncelleme katsayısına, TÜFE oranına bakılıp hesaplama yapılıyor. Güncelleme katsayısı emekli olunacak tarihten bir önceki yılın TÜFE oranının yüzde 100'ü, gelişme hızının yüzde 30'u alınıyor."

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2025: 5.veri açıklanıyor! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

ENFLASYON BEKLENTİLERİNE GÖRE EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI
Memur ve memur emeklisinin maaş zamları için önemli olan enflasyon verisine ilişkin hükümetin, piyasanın ve AA ekonomistlerinin yıl sonu enflasyon beklentileri belli oldu. Hükümet enflasyon tahminlerini yukarı doğru revize ederken, piyasa katılımcılarının enflasyon beklentileri geriledi. AA ekonomistlerininki de yükseldi. İşte hükümetin, piyasanın ve AA ekonomistlerinin 6 aylık enflasyon beklentileri:
OVP: Yüzde 41,50
PKA: Yüzde 44,11
AA: Yüzde 44,23

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