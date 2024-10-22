EMEKLİ PROMOSYON 2024 SON DAKİKA: 25 bin TL'ye dayandı! 15 banka emekli promosyon kampanyasını güncelledi: Ziraat, ING, TEB...
Son dakika haberi: Ekim ayı emekli promosyon kampanyalarında rakamlarını yükselten bankalar olduğu görüldü. Dört maaş dilimine göre belirlenen emekli promosyon kampanyalarında tutar 25 bin TL'ye dayandı. Peki en yüksek emekli promosyon ödemesini hangi banka yapıyor? Ekim ayı banka promosyonları ne kadar oldu? İşte 15 bankanın maaşa göre emekli promosyon ödemeleri...
Giriş Tarihi: 22.10.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 10:44