Trend Galeri Trend Yaşam

EMEKLİ PROMOSYON 2024 SON DAKİKA: 25 bin TL'ye dayandı! 15 banka emekli promosyon kampanyasını güncelledi: Ziraat, ING, TEB...

Son dakika haberi: Ekim ayı emekli promosyon kampanyalarında rakamlarını yükselten bankalar olduğu görüldü. Dört maaş dilimine göre belirlenen emekli promosyon kampanyalarında tutar 25 bin TL'ye dayandı. Peki en yüksek emekli promosyon ödemesini hangi banka yapıyor? Ekim ayı banka promosyonları ne kadar oldu? İşte 15 bankanın maaşa göre emekli promosyon ödemeleri...

Giriş Tarihi: 22.10.2024 10:37 Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 10:44
EMEKLİ PROMOSYON 2024 SON DAKİKA: 25 bin TL’ye dayandı! 15 banka emekli promosyon kampanyasını güncelledi: Ziraat, ING, TEB...

Son dakika haberleri: Emekli maaşına ilişkin veriler gelmeye devam ederken, vatandaşlar banka promosyonları ne kadar oldu merak ediyor. Dört maaş dilimine göre belirlenen emekli promosyon kampanyaları 25 bin TL'ye dayanırken en yüksek banka promosyonu veren kurumlar da aratılıyor. İşte merak edilen ekim ayı emekli promosyon kampanyaları...

EMEKLİ PROMOSYON 2024 SON DAKİKA: 25 bin TL’ye dayandı! 15 banka emekli promosyon kampanyasını güncelledi: Ziraat, ING, TEB...

15 BANKA EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARINDA YARIŞA GİRDİ

Emekliye ek gelir sunan yeni banka promosyonları belli oldu. 15 bankanın sitesinde duyurduğu emekli promosyon kampanyalarında ekim rakamlarının arttığı gözlemlendi. Peki en yüksek banka promosyonu 25 bin TL'ye dayanırken, diğer banka promosyonları ne kadar oldu? İşte listesi:

EMEKLİ PROMOSYON 2024 SON DAKİKA: 25 bin TL’ye dayandı! 15 banka emekli promosyon kampanyasını güncelledi: Ziraat, ING, TEB...

İŞTE 15 BANKANIN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

GARANTİ BANKASI

Garanti BBVA emekli promosyon 2024 maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL olarak belirlenmiştir.

EMEKLİ PROMOSYON 2024 SON DAKİKA: 25 bin TL’ye dayandı! 15 banka emekli promosyon kampanyasını güncelledi: Ziraat, ING, TEB...

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

EMEKLİ PROMOSYON 2024 SON DAKİKA: 25 bin TL’ye dayandı! 15 banka emekli promosyon kampanyasını güncelledi: Ziraat, ING, TEB...

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

SON DAKİKA SON DAKİKA