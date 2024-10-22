EMEKLİ PROMOSYON 2024 SON DAKİKA: 25 bin TL’ye dayandı! 15 banka emekli promosyon kampanyasını güncelledi: Ziraat, ING, TEB...

Son dakika haberleri: Emekli maaşına ilişkin veriler gelmeye devam ederken, vatandaşlar banka promosyonları ne kadar oldu merak ediyor. Dört maaş dilimine göre belirlenen emekli promosyon kampanyaları 25 bin TL'ye dayanırken en yüksek banka promosyonu veren kurumlar da aratılıyor. İşte merak edilen ekim ayı emekli promosyon kampanyaları...