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EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ GÜNCEL! 24.000 TL'ye varan ödemeler! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekli promosyon ödeme kampanyaları devam ediyor. Bankalar, emeklileri kendi bünyelerine çekebilmek için promosyon ödemelerinde çıtayı yükseltti. Maaş tutarına bağlı olarak şekillenen bu ödemeler, bazı bankalarda 24.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Peki, 2025 en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte, en yüksekten en düşüğe emekli promosyon kampanyaları...