Emekli promosyon kampanyaları: Emekli banka promosyonu veren banka hangisi ve ne kadar veriyor?

KUVEYT TÜRK

Promosyonlar: Emeklilik maaşınızı Kuveyt Türk'ten alırsanız 27.500 TL'ye varan promosyon ödemesine hak kazanabilirsiniz.

Emekli Maaş Promosyonu: Emekli maaşınızı bankamızdan alarak promosyon başvurusu ile 24.000 TL'ye varan promosyon ödemesi alabilirsiniz.

Yeni Sağlam Kart Sahiplerine Özel Kampanya: Mevcutta emekli maaş müşterimiz olup Saglam Kartı olmayan veya ilk defa Sağlam Kart alan yeni emekli maaş müşterilerimiz; 31 Aralık 2025 tarihine kadar yeni Sağlam Kartınız ile yapacağınız ilk 1.000 TL ve üzeri harcamada 1.000 TL altın puan avantajından yararlanabilirsiniz. Ödüller kart ekstresi kesiminden sonra tanımlanacaktır.

Fatura Talimatı Kampanyası: Emekli maaş müşterilerimiz 31 Aralık 2025 tarihine kadar kampanya dönemi içerisinde iptal edilmemiş her yeni fatura talimatına 500 TL olmak üzere toplamda 2.500 TL altın puan avantajından yararlanabilirsiniz. Ödüller fatura tahsilatı gerçekleştikten sonra tanımlanacaktır.

Başvuru Kolaylığı: Emekli maaş taşıma veya promosyon başvurularınızı Kuveyt Türk Mobil üzerinden gerçekleştirebilirsiniz

Erişim Kolaylığı: Maaşınıza 7/24 Kuveyt Türk ATM'lerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Maaş çekimini ayrıca anlaşmalı banka ATM'lerinden yapabilirsiniz.