EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ GÜNCEL: Ödemeler yükseldi! En yüksek emekli banka promosyonu hangi bankadan alınır?

Bankalar, maaşını kendi bankalarına taşımak isteyen emekli vatandaşlar için sundukları promosyon kampanyalarında yeni düzenlemelere gitti. Hem kamu hem özel bankalar arasındaki rekabet artarken, ödenecek tutarlar da dikkat çeken seviyelere ulaştı. Peki, en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor ve ne kadar? İşte Eylül 2025 güncel emekli promosyon fırsatları…