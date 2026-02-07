Trend Galeri Trend Yaşam EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ ŞUBAT 2026 | En yüksek promosyon kaç TL, hangi bankadan alınır?

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ ŞUBAT 2026 | En yüksek promosyon kaç TL, hangi bankadan alınır?

Yeni emekli olanlar ile emekli maaşını farklı bir bankaya taşımayı planlayan vatandaşlar, bankaların sunduğu promosyon fırsatlarını yakından takip ediyor. Promosyon tutarları bankalara göre farklılık gösterirken, ödenecek miktar emeklinin aldığı aylık maaş seviyesine göre belirleniyor. 2026 yılının Şubat ayı itibarıyla güncellenen emekli promosyon kampanyaları netlik kazandı. Bankaların yeni yıl için hazırladığı güncel promosyon seçenekleri belli oldu.

Giriş Tarihi: 07.02.2026 08:24
EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ ŞUBAT 2026 | En yüksek promosyon kaç TL, hangi bankadan alınır?

Emekli promosyonlarına ilişkin güncel kampanyalar vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Ocak ayında açıklanan yeni rakamlarla birlikte promosyon tutarları 30 bin TL seviyesine kadar çıkmıştı. Şubat ayına girilmesiyle birlikte kamu ve özel bankalar, emeklilere yönelik hazırladıkları yeni promosyon tekliflerini açıklamayı sürdürüyor.

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ ŞUBAT 2026 | En yüksek promosyon kaç TL, hangi bankadan alınır?

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. 10.000 TL - 14.999,99 TL arası maaş alanlar 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999,99 TL alanlar 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar ise 12.000 TL'ye varan ödemelerden yararlanabiliyor.

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ ŞUBAT 2026 | En yüksek promosyon kaç TL, hangi bankadan alınır?

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Vakıfbank'ın kampanyası 1 Ekim 2025 – 28 Şubat 2026 tarihleri arasında SGK emekli maaşını VakıfBank'a taşıyan veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerini kapsıyor. Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL'ye varan ek kazanım fırsatı sunuluyor.

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ ŞUBAT 2026 | En yüksek promosyon kaç TL, hangi bankadan alınır?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerine 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuyor. Maaşı 0 TL-9.999,99 TL arasında olan 5.000 TL 10.000 TL - 14.999,99 TL olanlar 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlar 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri alanlar 12.000 TL şeklinde promosyon ödemesine hak kazanabiliyor.

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ ŞUBAT 2026 | En yüksek promosyon kaç TL, hangi bankadan alınır?

Ziraat Bankası emekli promosyonu ödeme detayları nelerdir?

• 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

• Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

• Bankamız nezdinde açık takip süreci devam edenlerin emekli promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ ŞUBAT 2026 | En yüksek promosyon kaç TL, hangi bankadan alınır?

TEB EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor.

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ ŞUBAT 2026 | En yüksek promosyon kaç TL, hangi bankadan alınır?

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Bankanın internet sitesinde yer alan ifadeler şu şekilde: SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında Akbank'a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabilirsiniz.

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ ŞUBAT 2026 | En yüksek promosyon kaç TL, hangi bankadan alınır?

Ek olarak kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1.000 TL, toplam 5.000 TL; davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan toplam 5.000 TL ve kredi kartı harcamanıza toplam 5.000 TL olmak üzere 30.000 TL'ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz.

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ ŞUBAT 2026 | En yüksek promosyon kaç TL, hangi bankadan alınır?

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Garanti BBVA, 1–28 Şubat 2026 tarihleri arasında emekli maaşını bankaya taşıyanlara toplamda 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül sunduğunu duyurdu. Kampanya kapsamında 15.000 TL'ye kadar nakit promosyonun yanında, Bonus/Paracard harcaması, avans hesap kullanımı ve sigorta poliçesi gibi kalemlerle ek ödül imkânı yer alıyor.

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ ŞUBAT 2026 | En yüksek promosyon kaç TL, hangi bankadan alınır?