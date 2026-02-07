Trend
EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ ŞUBAT 2026 | En yüksek promosyon kaç TL, hangi bankadan alınır?
Yeni emekli olanlar ile emekli maaşını farklı bir bankaya taşımayı planlayan vatandaşlar, bankaların sunduğu promosyon fırsatlarını yakından takip ediyor. Promosyon tutarları bankalara göre farklılık gösterirken, ödenecek miktar emeklinin aldığı aylık maaş seviyesine göre belirleniyor. 2026 yılının Şubat ayı itibarıyla güncellenen emekli promosyon kampanyaları netlik kazandı. Bankaların yeni yıl için hazırladığı güncel promosyon seçenekleri belli oldu.
Giriş Tarihi: 07.02.2026 08:24