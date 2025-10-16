EMEKLİ PROMOSYONLARI | Bankalardan yeni ödemeler! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

Ekim ayı itibarıyla emekli banka promosyonları bir kez daha yenilendi. Bankalar, emekli maaşını kendi bünyelerine taşıyan vatandaşlara farklı oranlarda nakit promosyon ödemesi yaparken, belirli koşulları karşılayan müşterilere ek fırsatlar da sunuyor. Özellikle yüksek promosyon miktarlarıyla dikkat çeken bankalar, bu ay emeklilerin tercihlerini şekillendiren en önemli etkenlerden biri haline geldi. Peki, 2025 Ekim ayında en yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınır? İşte bankaların güncel promosyon tutarları…