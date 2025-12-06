EMEKLİ ZAMMI 2026 | Emekli maaşı için hesaplar sil baştan! İşte SSK ve BAĞ-KUR’lular için yeni tablo

Emekliler 5 aylık verilere göre yüzde 11,21 oranında zammı cebe koydu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise yıl sonu enflasyonu için yaptığı açıklama ile SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam için ipucu verdi. Peki emekli taban aylıkları kaç TL olacak? En düşük emekli maaşına yüzde kaç zam yapılacak? İşte ayrıntılar...