Trend
Galeri
Trend Yaşam
EMEKLİ ZAMMI 2026 | Emekli maaşı için hesaplar sil baştan! İşte SSK ve BAĞ-KUR'lular için yeni tablo
EMEKLİ ZAMMI 2026 | Emekli maaşı için hesaplar sil baştan! İşte SSK ve BAĞ-KUR'lular için yeni tablo
Milyonlarca emekli yeni yılda maaşlarına yapılacak zam miktarını merakla araştırıyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle 2026 yılında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam için 5. oran da belli oldu. Emekliler şimdiden yüzde 11,21 oranında zammı cebe koyarken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyonu için yaptığı açıklama tüm hesaplamaları değiştirdi. Peki 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000 TL ve 19.000 TL maaş alan emekliler yeni yılda kaç TL zam alacak? İşte enflasyon sonrası ayrıntılı zam hesabı...
Giriş Tarihi: 06.12.2025 10:41