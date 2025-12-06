Trend Galeri Trend Yaşam EMEKLİ ZAMMI 2026 | Emekli maaşı için hesaplar sil baştan! İşte SSK ve BAĞ-KUR'lular için yeni tablo

EMEKLİ ZAMMI 2026 | Emekli maaşı için hesaplar sil baştan! İşte SSK ve BAĞ-KUR'lular için yeni tablo

Milyonlarca emekli yeni yılda maaşlarına yapılacak zam miktarını merakla araştırıyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle 2026 yılında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam için 5. oran da belli oldu. Emekliler şimdiden yüzde 11,21 oranında zammı cebe koyarken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyonu için yaptığı açıklama tüm hesaplamaları değiştirdi. Peki 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000 TL ve 19.000 TL maaş alan emekliler yeni yılda kaç TL zam alacak? İşte enflasyon sonrası ayrıntılı zam hesabı...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.12.2025 10:41
EMEKLİ ZAMMI 2026 | Emekli maaşı için hesaplar sil baştan! İşte SSK ve BAĞ-KUR’lular için yeni tablo

Yaklaşık 17 milyon emekli yeni yılda maaşlarına yapılacak zam oranını merakla bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2026 yılında yapılacak zam oranı TÜİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon ile belli olacak. Bugüne kadar 5 oran netleşti. Geriye sadece Ocak ayında açıklanacak Aralık ayı TÜFE verileri kalacak.

EMEKLİ ZAMMI 2026 | Emekli maaşı için hesaplar sil baştan! İşte SSK ve BAĞ-KUR’lular için yeni tablo

Emekliler 5 aylık verilere göre yüzde 11,21 oranında zammı cebe koydu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise yıl sonu enflasyonu için yaptığı açıklama ile SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam için ipucu verdi. Peki emekli taban aylıkları kaç TL olacak? En düşük emekli maaşına yüzde kaç zam yapılacak? İşte ayrıntılar...

EMEKLİ ZAMMI 2026 | Emekli maaşı için hesaplar sil baştan! İşte SSK ve BAĞ-KUR’lular için yeni tablo

5 AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre; Kasım'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87 artış gösterdi. Bu oranla birlikte yıllık enflasyon yüzde 31,07'ye yükseldi.

EMEKLİ ZAMMI 2026 | Emekli maaşı için hesaplar sil baştan! İşte SSK ve BAĞ-KUR’lular için yeni tablo

Temmuz ayında yüzde 2,06, ağustos ayında yüzde 2,04, eylül ayında yüzde 3,23 ve ekim ayında yüzde 2,55 olan aylık artışlarla birlikte, 5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak belirlendi.

EMEKLİ ZAMMI 2026 | Emekli maaşı için hesaplar sil baştan! İşte SSK ve BAĞ-KUR’lular için yeni tablo

Böylelikle emekliler şimdiden yüzde 11,21 zammı cebine koydu. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisiyle de emekli maaşlarına yapılacak zam kesinleşecek.

EMEKLİ ZAMMI 2026 | Emekli maaşı için hesaplar sil baştan! İşte SSK ve BAĞ-KUR’lular için yeni tablo

5 AYLIK ORANLA TABAN AYLIK HESABI

5 aylık enflasyon verilerine göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkacak.

EMEKLİ ZAMMI 2026 | Emekli maaşı için hesaplar sil baştan! İşte SSK ve BAĞ-KUR’lular için yeni tablo

5 aylık verilere göre zam tablosu bu şekilde.

EMEKLİ ZAMMI 2026 | Emekli maaşı için hesaplar sil baştan! İşte SSK ve BAĞ-KUR’lular için yeni tablo

BAKAN ŞİMŞEK'TEN YIL SONU ENFLASYON İÇİN NET MESAJ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da yaptığı konuşmada enflasyon için önemli mesajlar verdi. Yıl sonu enflasyon için yüzde 31'e işaret eden Bakan Şimşek, "Enflasyonda 2025 yılını büyük ihtimalle yüzde 31 seviyelerinde bitireceğiz. Enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek" dedi.

EMEKLİ ZAMMI 2026 | Emekli maaşı için hesaplar sil baştan! İşte SSK ve BAĞ-KUR’lular için yeni tablo

Bakan Şimşek'in işaret ettiği yüzde 31'lik enflasyon oranı baz alındığında 6 aylık enflasyon yüzde 12,28 olacak. Böyle bir tabloda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 12,28 zam oranını ceplerine koyacak.

EMEKLİ ZAMMI 2026 | Emekli maaşı için hesaplar sil baştan! İşte SSK ve BAĞ-KUR’lular için yeni tablo

Bakan Şimşek'in açıklamalarına göre güncel zam hesaplaması şöyle:

  • Yıllık Enflasyon Oranı %31
  • 6 aylık toplam enflasyon: % 12,28
  • Memurlar için enflasyon Farkı: %6,93
  • Toplu Sözleşme Zam Oranı: %11
  • Memurlar için Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: %18,7
EMEKLİ ZAMMI 2026 | Emekli maaşı için hesaplar sil baştan! İşte SSK ve BAĞ-KUR’lular için yeni tablo

6 AYLIK VERİLERE GÖRE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI

Yüzde 12,28 zam oranı hesaplamasına göre 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı 18 bin 954 liraya yükselecek.

EMEKLİ ZAMMI 2026 | Emekli maaşı için hesaplar sil baştan! İşte SSK ve BAĞ-KUR’lular için yeni tablo

16.811 TL, 17.000 TL, 18.000 TL ve 19.000 TL maaş alan emekliler için maaş tablosu bu şekilde oluşacak.