EMEKLİ ZAMMI 2026 | SSK ve BAĞ-KUR'lular için ikili hesap! En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?
Yeni yılda yaklaşık 17 milyon emeklinin maaşına zam yapılacak. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle 2026 yılında SSK ve BAĞ-KUR'lular için 5 aylık zam oranı belli oldu. Emekliler şimdiden yüzde 11,21 oranında zammı cebe koyarken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek zam için yeni orana işaret etti. Gelişmeler ışığında SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için ikili hesap ortaya çıktı. Peki 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000 TL ve 19.000 TL maaş alan emekliler yeni yılda kaç TL zam alacak? İşte ayrıntılı zam hesabı...
Giriş Tarihi: 09.12.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 10:39