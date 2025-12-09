EMEKLİ ZAMMI 2026 | SSK ve BAĞ-KUR’lular için ikili hesap! En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

EMEKLİ MAAŞI İÇİN İLK HESAP

Emekli maaşına yapılcak zam için ilk hesap gerçekleşen enflasyon verilerine göre yapıldı. 5 aylık enflasyon verilerine göre en düşük emekli maaşına en az yüzde 11,21 oranında zam yapılacak. Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkacak.