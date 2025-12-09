Trend Galeri Trend Yaşam EMEKLİ ZAMMI 2026 | SSK ve BAĞ-KUR'lular için ikili hesap! En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

Yeni yılda yaklaşık 17 milyon emeklinin maaşına zam yapılacak. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileriyle 2026 yılında SSK ve BAĞ-KUR'lular için 5 aylık zam oranı belli oldu. Emekliler şimdiden yüzde 11,21 oranında zammı cebe koyarken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek zam için yeni orana işaret etti. Gelişmeler ışığında SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için ikili hesap ortaya çıktı. Peki 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000 TL ve 19.000 TL maaş alan emekliler yeni yılda kaç TL zam alacak? İşte ayrıntılı zam hesabı...

Giriş Tarihi: 09.12.2025 10:22
Milyonlarca emekli 2026 yılına girerken maaşlarına yapılacak zammı merakla bekliyor. Memur ve memur emeklilerinin yanı sıra SSK ve BAĞ-KUR emeklileri zam miktarını titizlikle araştırıyor. Kasım ayı enflasyon verileriyle 5 aylık zam oranı netleşti. Geriye ise Aralık ayı enflasyonu kaldı. Emekli maaşı zammı için bir diğer ipucu ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi.

Peki emekli taban aylıkları kaç TL olacak? En düşük emekli maaşına yüzde kaç zam yapılacak? İşte yapılan ikili zam hesabı...

İŞÇİ VE ESNAF EMEKLİSİ İÇİN NET ORAN

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 6 aylık enflasyon oranına göre zam alıyor. Temmuz ayında yüzde 15,57 oranında zam alan emekliler için ikinci 6 aylık zam oranı TÜİK tarafından açıklanan verilerle belli olmaya devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre; Kasım'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87 artış gösterdi. Bu oranla birlikte yıllık enflasyon yüzde 31,07'ye yükseldi.

Temmuz ayında yüzde 2,06, ağustos ayında yüzde 2,04, eylül ayında yüzde 3,23 ve ekim ayında yüzde 2,55 olan aylık artışlarla birlikte, 5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak belirlendi.

Böylelikle emekliler şimdiden yüzde 11,21 zammı cebine koydu. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisiyle de emekli maaşlarına yapılacak zam kesinleşecek.

EMEKLİ MAAŞI İÇİN İLK HESAP

Emekli maaşına yapılcak zam için ilk hesap gerçekleşen enflasyon verilerine göre yapıldı. 5 aylık enflasyon verilerine göre en düşük emekli maaşına en az yüzde 11,21 oranında zam yapılacak. Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkacak.

5 aylık verilere göre zam tablosu şu şekilde.

EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ İPUCU

Merkez Bankası'nın beklentilerine göre yıl sonu enflasyon yüzde 31 ila yüzde 32 arasında gerçekleşecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da yaptığı konuşmada enflasyon için net oran verdi. Yıl sonu enflasyon için yüzde 31'e işaret eden Bakan Şimşek, "Enflasyonda 2025 yılını büyük ihtimalle yüzde 31 seviyelerinde bitireceğiz. Enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek" dedi.

Bakan Şimşek'in işaret ettiği yüzde 31'lik enflasyon oranı baz alındığında 6 aylık enflasyon yüzde 12,28 olacak. Böyle bir tabloda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 12,28 zam oranını ceplerine koyacak.

Bakan Şimşek'in açıklamalarına göre güncel zam hesaplaması şöyle:

  • Yıllık Enflasyon Oranı: %31
  • 6 aylık toplam enflasyon: % 12,28
  • SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için zam oranı: % 12,28
  • Memurlar için enflasyon farkı: %6,93
  • Toplu Sözleşme Zam Oranı: %11
  • Memurlar için Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: %18,7
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ HESAPLAMA

Yüzde 12,28 zam oranı hesaplamasına göre 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı 18 bin 954 liraya yükselecek.

16.811 TL, 17.000 TL, 18.000 TL ve 19.000 TL maaş alan emekliler için maaş tablosu aşağıdaki gibi oluşacak.

Net zam oranı TÜİK tarafından 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon verileri ile belli olacak.

REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Memur ve memur emeklilerine yapılan zam ile SSK ve BAĞ-KUR emeklileri arasında yaklaşık 6,5 puanlık bir fark oluşması bekleniyor. 2025 yılında yapılmadı ama daha önceki yıllarda bu fark refah payı verilerek kapatılmıştı. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 6,5 puanlık refah payı verilerek farkın kapatılması bekleniyor.

6 aylık enflasyonun yüzde 12,28 gerçekleşmesi halinde yüzde 6,5 oranında refah payı ile emekli maaşına yapılacak zam oranı yüzde 18,78'e çıkması muhtemel.

Refah payı ile birlikte 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı 20 bin 51 liraya yükselecek.

Refah payı ile 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000 TL ve 19.000 TL maaş alan emekliler için maaş tablosu aşağıdaki gibi oluşacak.

Refah payı için 3 Ocak'tan sonra yasal bir düzenlemenin zorunlu olduğunu unutmamak gerek.