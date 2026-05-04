EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2026: 4.enflasyon verisi açıklanıyor! Temmuz’da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLUR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 yılının ilk yarısında yüzde 12,19 oranında artış almıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla en düşük emekli aylığı 20 bin TL seviyesine yükseltilmişti.

Temmuz döneminde ise işçi ve esnaf emeklilerinin maaşları, 6 aylık enflasyon oranına göre yeniden artırılacak.

TCMB anketine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban aylık 20.000 TL'den 22.438 TL'ye yükselecek.