Trend Galeri Trend Yaşam EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2026: 4.enflasyon verisi açıklanıyor! Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2026: 4.enflasyon verisi açıklanıyor! Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini 4 Mayıs Pazartesi günü açılanıyor. Bu verilerle birlikte emekli maaşlarına yansıyacak zam hesabında dört aylık enflasyon farkı da büyük ölçüde netleşiyor.Ocak, Şubat ve Mart dönemini kapsayan yüzde 10,04'lük artış kesinleşmişti. Nisan verisinin de tabloya eklenmesiyle birlikte görünüm daha belirgin hale geliyor. Kalan aylara ilişkin verilerin de tamamlanmasının ardından temmuz ayında uygulanacak emekli maaşı zammı kesinlik kazanacak.

Giriş Tarihi: 04.05.2026 08:13
EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2026: 4.enflasyon verisi açıklanıyor! Temmuz’da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan veriler doğrultusunda, Temmuz 2026 öncesinde emekli aylıklarına yapılacak artışlar geniş bir kesim tarafından yakından takip ediliyor.Dördüncü enflasyon verisinin de netlik kazanmasıyla birlikte Temmu ayında yapılacak artış oranı netleşmeye başlayacak.

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2026: 4.enflasyon verisi açıklanıyor! Temmuz’da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Nisan ayı enflasyon rakamları 3 Mayıs'ın pazar gününe denk gelmesi nedeniyle 4 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2026: 4.enflasyon verisi açıklanıyor! Temmuz’da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

3 AYLIK ENFLASYON ORANI

Ocak ayında aylık enflasyon yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96 mart ayında yüzde 1,94 yıllık 30,87 oldu. Böylelikle 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10.04'e ulaştı. SSK, Bağkur emeklisi için yüzde 10.04 zam oluşurken memur ve memur emeklisi maaş zamlarına yansıtılacak enflasyon farkı oluşmadı.

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2026: 4.enflasyon verisi açıklanıyor! Temmuz’da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2026 OCAK ZAMMI NE KADARDI?

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre Aralık 2026'da ayında aylık enflasyon yüzde 0,87 oldu. Böylece milyonların maaş zamlarını belirleyen toplam enflasyon ve enflasyon farkı da ortaya çıktı. Piyasa beklentileri yıllık enflasyonun yüzde 30, yüzde 33 aralığında gelmesini yönündeydi. Yıllık enflasyon ise 30.89 oldu.

• Toplam enflasyon: %12.19
• 5 aylık enflasyon farkı: %6,85
• Toplu sözleşme zammı: %11
• Kümülatif zam: %18,60
Emekli zammı için 6 aylık enflasyon göz önüne alındığında SSK Bağkur emeklisinin yüzde 12,19 zam alacağı hesaplandı.

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2026: 4.enflasyon verisi açıklanıyor! Temmuz’da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

NİSAN AYI ENFLASYON TAHMİNLERİ

Nisan dönemine ilişkin aylık ve yıllık enflasyon rakamları, 4 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da duyurulacak. Bu açıklamayla birlikte 2026 yılının dördüncü enflasyon verisi de netleşmiş olacak.

Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarına göre 6 aylık toplam enflasyon yüzde 17.08 olacak. Piyasa katılımcıları anketine göre enflasyon Nisan'da yüzde 2,93, Mayıs'ta yüzde 1,82, Haziran'da ise yüzde 1,52 olacak.

Eğer tahminler gerçekleşirse yeni maaş zam tablosu şu şekilde:
• Toplam enflasyon: %12.71
• 4 aylık enflasyon farkı: %1,54
• Toplu sözleşme zammı: %7
• Kümülatif zam: %8,65
EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2026: 4.enflasyon verisi açıklanıyor! Temmuz’da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLUR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 yılının ilk yarısında yüzde 12,19 oranında artış almıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla en düşük emekli aylığı 20 bin TL seviyesine yükseltilmişti.

Temmuz döneminde ise işçi ve esnaf emeklilerinin maaşları, 6 aylık enflasyon oranına göre yeniden artırılacak.

TCMB anketine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban aylık 20.000 TL'den 22.438 TL'ye yükselecek.

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2026: 4.enflasyon verisi açıklanıyor! Temmuz’da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

25 bin TL aylık alan bir SSK ve BAĞ-KUR emeklisi Temmuz ayında 28 bin 47 TL'ye, 30 bin TL alan bir emekli ise 33.657 TL'ye çıkacak

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2026: 4.enflasyon verisi açıklanıyor! Temmuz’da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2026: 4.enflasyon verisi açıklanıyor! Temmuz’da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#EMEKLİ ZAMMI