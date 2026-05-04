EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2026: Temmuz'da SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini 4 Mayıs Pazartesi günü açılanıyor. Bu verilerle birlikte emekli maaşlarına yansıyacak zam hesabında dört aylık enflasyon farkı da büyük ölçüde netleşiyor.Ocak, Şubat ve Mart dönemini kapsayan yüzde 10,04'lük artış kesinleşmişti. Nisan verisinin de tabloya eklenmesiyle birlikte görünüm daha belirgin hale geliyor. Kalan aylara ilişkin verilerin de tamamlanmasının ardından temmuz ayında uygulanacak emekli maaşı zammı kesinlik kazanacak.

Giriş Tarihi: 04.05.2026 19:22
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan veriler doğrultusunda, Temmuz 2026 öncesinde emekli aylıklarına yapılacak artışlar geniş bir kesim tarafından yakından takip ediliyor.Dördüncü enflasyon verisinin de netlik kazanmasıyla birlikte Temmu ayında yapılacak artış oranı netleşmeye başlayacak.

NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMI AÇIKLANDI!

Nisan ayı enflasyon rakamı TÜİK tarafından saat 10:00'da açıklandı. Buna göre, Nisan ayında aylık enflasyon yüzde 4,18 yıllık enflasyon yüzde 32,27 oldu.

4 AYLIK SSK-BAĞ-KUR EMEKLİ ENFLASYON FARKI

Ocak ayı enflasyonu 4,84, Şubat ayı enflasyonu 2,96 ve Mart ayı enflasyonu ise 1,94 olarak açıklanmıştı. Nisan ayı enflasyonunun 4,18 olarak açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kesinleşen 4 aylık zam oranı yüzde 14,64 olarak hesaplandı.

2026 OCAK ZAMMI NE KADARDI?

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre Aralık 2026'da ayında aylık enflasyon yüzde 0,87 oldu. Böylece milyonların maaş zamlarını belirleyen toplam enflasyon ve enflasyon farkı da ortaya çıktı. Piyasa beklentileri yıllık enflasyonun yüzde 30, yüzde 33 aralığında gelmesini yönündeydi. Yıllık enflasyon ise 30.89 oldu.

• Toplam enflasyon: %12.19
• 5 aylık enflasyon farkı: %6,85
• Toplu sözleşme zammı: %11
• Kümülatif zam: %18,60
Emekli zammı için 6 aylık enflasyon göz önüne alındığında SSK Bağkur emeklisinin yüzde 12,19 zam alacağı hesaplandı.

NİSAN AYI ENFLASYON TAHMİNLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayına yönelik aylık enflasyon verilerini açıkladı. Böylelikle emekli maaşı hesabı için 4 aylık veri belli oldu. Aylık enflasyon 4,18 olarak açıkladı. Böylelikle toplam enflasyon yüzde 14,64 olurken ortaya çıkan enflasyon farkı yüzde 3.28 şeklinde hesaplandı.

• Toplam enflasyon: %14,64
• 6 aylık enflasyon farkı: %3,28
• Toplu sözleşme zammı: %11
• Kümülatif zam: %18,60
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLUR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 yılının ilk yarısında yüzde 12,19 oranında artış almıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla en düşük emekli aylığı 20 bin TL seviyesine yükseltilmişti.

Temmuz döneminde ise işçi ve esnaf emeklilerinin maaşları, 6 aylık enflasyon oranına göre yeniden artırılacak.

TCMB anketine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban aylık 20.000 TL'den 22.438 TL'ye yükselecek.

NİSAN AYI EMEKLİ MAAŞI HESABI

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
