Empa Elektronik halka arz sonuçları açıklandı! Empa Elektronik kaç lot verdi, hangi tarihte işlem görecek?

Empa Elektronik San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arz süreci tamamlandı ve sonuçlar duyuruldu. 2026 yılında Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanan şirket, Sermaye Piyasası Kurulu onaylı izahnamesi kapsamında yatırımcılardan talep topladı.Paylar 22,00 TL sabit fiyatla satışa sunulurken, halka arz hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirildi. Açıklanan dağıtım sonuçlarıyla birlikte yatırımcılara düşen lot miktarı da netlik kazandı.