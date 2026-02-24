Empa Elektronik halka arz sonuçları belli oldu! Empa Elektronik kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?

Elektronik sektöründe faaliyet gösteren Empa Elektronik'in (EMPAE) halka arz süreci tamamlandı ve sonuçlar paylaşıldı. 19-20 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemlerine yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi. Açıklanan resmi verilerle birlikte yatırımcılara kişi başına dağıtılan lot miktarı da netleşti.Halka arzın ardından gözler, EMPAE paylarının borsada işlem görmeye başlayacağı tarihe çevrildi. Sürece ilişkin takvim ve dağıtım detayları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.