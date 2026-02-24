Trend Galeri Trend Yaşam Empa Elektronik halka arz sonuçları belli oldu! Empa Elektronik kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?

Elektronik sektöründe faaliyet gösteren Empa Elektronik'in (EMPAE) halka arz süreci tamamlandı ve sonuçlar paylaşıldı. 19-20 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemlerine yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi. Açıklanan resmi verilerle birlikte yatırımcılara kişi başına dağıtılan lot miktarı da netleşti.Halka arzın ardından gözler, EMPAE paylarının borsada işlem görmeye başlayacağı tarihe çevrildi. Sürece ilişkin takvim ve dağıtım detayları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Empa Elektronik San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arz süreci tamamlandı ve sonuçlar duyuruldu. 2026 yılında Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanan şirket, Sermaye Piyasası Kurulu onaylı izahnamesi kapsamında yatırımcılardan talep topladı.Paylar 22,00 TL sabit fiyatla satışa sunulurken, halka arz hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirildi. Açıklanan dağıtım sonuçlarıyla birlikte yatırımcılara düşen lot miktarı da netlik kazandı.

EMPA ELEKTRONİK HALKA ARZ SONUÇLARI BELLİ OLDU!

Empa Elektronik halka arzında talep toplama süreci 20 Şubat 2026 tarihinde saat 17:00 itibarıyla sona erdi.

Şirketin halka arzın sonuçları da belli oldu.

Empa Elektronik halka arz büyüklüğü 836 milyon TL olarak gerçekleşti. Halka açıklık oranı ise %22,35. Toplamda 38 milyon adet lot dağıtıldı.

EMPA ELEKTRONİK HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Empa Elektronik halka arzında bireysel yatırımcılara ortalama 21 Lot (462 TL) dağıtım yapıldı.

EMPA ELEKTRONİK (EMPAE) BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Şirketin borsa işlem tarihi henüz belli olmadı. Ancak Empa Elektronik paylarının (EMPAE), bir aksilik olmaması durumunda 26 Şubat Perşembe veya 27 Şubat Cuma günü Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlaması öngörülüyor.

