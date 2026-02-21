Empati bir seçim değil, zorunluluktur! Esra Ezmeci karanlık dürtülerin panzehirini açıkladı!

Bu hafta yine bir haber düştü ekranlara. Bir adam, tanımadığı bir kadını bıçakladı. Gerekçe olarak da şunu söyledi: Canım istedi. İnsan bu cümleyi duyunca donup kalıyor. Çünkü burada bir kavga, geçmiş, hesaplaşma yok. Sadece dürtü var. Bir insanın "canı istedi" diye başka bir insanın hayatına kast edebilmesi, sadece bireysel bir sorun değildir. Bu, toplumun ruh sağlığıyla ilgili ciddi bir alarmdır. Bir yetişkinin "canım istedi" demesi aslında çocukluk cümlesidir.