En çok akraba evliliği bu şehirde! Türkiye'de aile istatistiği: En çok hangi şehirde insanlar yalnız yaşıyor?

Türkiye İstatistik Kurumu verileri Türkiye'de aile yapısının son yıllarda dikkat çekici şekilde değiştiğini ortaya koydu. Tek kişilik haneler artarken, geniş ailelerin oranı geriledi. Evlenmeyen bireylerin %70'i ailesiyle yaşıyor. Yalnız yaşayanların oranının en yüksek olduğu şehir hangisi? 2025'te akraba evliliği oranı kaç oldu, en çok akraba evliliği yapan şehir açıklandı! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.05.2026 10:28 Güncelleme Tarihi: 12.05.2026 10:58
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) her yıl Mayıs ayının son haftası olan "Milli Aile Haftası" kapsamında yayımladığı verilere göre Türkiye'de ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,08 kişiye geriledi. Tek kişilik hanelerin oranı yükselirken, geniş aile yapısında düşüş görüldü. Araştırmada illere göre aile yapısı, çocuklu haneler, yaşlı nüfus, akraba evlilikleri ve yaşam koşullarına ilişkin dikkat çeken veriler paylaşıldı...

ORTALAMA HANEHALKI BÜYÜKLÜĞÜNÜN EN YÜKSEK OLDUĞU İL ŞIRNAK OLDU

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğünün, azalma eğilimi göstererek 2025 yılında 3,08 kişiye düştüğü görüldü.

Türkiye'de 2025 yılında ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 4,84 kişi ile Şırnak oldu. Şırnak ilini 4,63 kişi ile Şanlıurfa ve 4,43 kişi ile Batman izledi.

EN DÜŞÜK HANEHALKI BÜYÜKLÜĞÜ TUNCELİ'DE

Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 2,49 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi, 2,50 kişi ile Giresun ve 2,51 kişi ile Çanakkale izledi.

GENİŞ AİLELER AZALDI, YALNIZ YAŞAMA ORANI ARTTI

2014 yılında %13,9 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hanehalklarının oranının 2025 yılında %20,5'e yükseldiği görüldü.

Tek çekirdek aile olarak ifade edilen, yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan hanehalklarının oranı, 2014 yılında %67,4 iken 2025 yılında %62,7'ye geriledi.

Diğer yandan, geniş aile olarak tanımlanan ve en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalklarının oranı 2014 yılında %16,7 iken 2025 yılında %13,5 oldu.

YALNIZ YAŞAMA ORANI EN YÜKSEK ŞEHİR...

İllere göre hanehalkı tipleri incelendiğinde, 2025 yılında tek kişilik hanehalklarının oranının en yüksek olduğu ilin %32,7 ile Gümüşhane olduğu görüldü.

Gümüşhane ilini %30,8 ile Tunceli ve %30,5 ile Giresun izledi. Diğer yandan tek kişilik hanehalklarının oranının en düşük olduğu il ise %11,5 ile Batman oldu. Bu ili %12,4 ile Diyarbakır ve Van izledi.

ÇEKİRDEK AİLEYLE YAŞAYANLARIN ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL GAZİANTEP OLDU

Tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu il, 2025 yılında %70,5 ile Gaziantep oldu.

Gaziantep ilini %69,8 ile Diyarbakır ve %69,6 ile Şanlıurfa takip etti. Tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının oranının en düşük olduğu il ise %49,9 ile Tunceli oldu. Tunceli ilini %51,5 ile Gümüşhane ve %53,4 ile Artvin izledi.

TEK EBEVEYN VE ÇOCUKLARDAN OLUŞAN HANEHALKLARININ ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL BİNGÖL OLDU

Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu il, 2025 yılında %13,8 ile Bingöl oldu. Bu ili, %13,7 ile Elazığ ve %13,4 ile Adana illeri izledi.

Bu oranın en düşük olduğu iller ise %8,3 ile Ardahan, %8,9 ile Burdur ve %9,1 ile Yozgat oldu.

Toplam hanehalkları içinde anne ve çocuklardan oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu iller, %10,7 ile Bingöl, %10,4 ile Elazığ ve %10,2 ile Adana olurken, bu oranın en düşük olduğu iller ise %5,6 ile Ardahan, %6,5 ile Burdur ve Yozgat oldu.

Diğer yandan, baba ve çocuklardan oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu iller, %4,3 ile Kilis, %3,7 ile Batman ve %3,6 ile Malatya olurken, bu oranın en düşük olduğu iller ise sırasıyla %2,2 ile Sinop, %2,3 Nevşehir ve Kastamonu oldu.

GENİŞ AİLEDEN OLUŞAN HANEHALKLARININ ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL İSE...

Geniş aileden oluşan hanehalklarının oranının en yüksek olduğu il, 2025 yılında %21,2 ile Hakkari oldu. Hakkari ilini %19,2 ile Batman ve %18,6 ile Şırnak izledi. Bu oranının en düşük olduğu il ise %9,2 ile Eskişehir oldu. Eskişehir ilini %10,3 ile Ankara ve Çanakkale izledi.

TEK KİŞİLİK HANELERİN %33,2'SİNİ TEK BAŞINA YAŞAYAN YAŞLILAR OLUŞTURDU

Ülkemizde tek kişilik yaşlı hanehalklarının toplam tek kişilik hanehalkları içindeki oranı 2025 yılında %33,2 oldu. Cinsiyete göre tek kişilik yaşlı hanehalkı oranı incelendiğinde bu oranın %26,5'ini erkek, %73,5'ini ise kadınların oluşturduğu görüldü.

Tek kişilik yaşlı hanehalklarının toplam tek kişilik hanehalkları içindeki oranının en yüksek olduğu illere bakıldığında, %47,6 ile Balıkesir'in ilk sırada yer aldığı görüldü. Bunu sırasıyla %47,4 ile Burdur ve %46,8 ile Çorum izledi. Bu oranın en az olduğu iller ise sırasıyla %10 ile Hakkari, %16,2 ile Şırnak ve %21 ile Batman oldu.

YAKLAŞIK HER 4 HANEDEN BİRİNDE EN AZ BİR YAŞLI FERT BULUNDUĞU GÖRÜLDÜ

Türkiye'de 2025 yılında toplam 26 milyon 977 bin 795 haneden 7 milyon 46 bin 560'ında 65 ve daha yukarı yaşta en az bir fert bulunduğu görüldü. Diğer bir ifadeyle, hanelerin %26,1'inde en az bir yaşlı fert yaşadığı görüldü.

Ülkemizde 2014 yılında en az bir yaşlı fert bulunan hanelerin 1 milyon 73 bin 367'sini tek başına yaşayan yaşlı fertler oluştururken 2025 yılında 1 milyon 836 bin 496'sını tek başına yaşayan yaşlı fertler oluşturdu.

YAŞLI FERTLERİN %37,9'UNUN EN AZ BİR ÇOCUĞU İLE AYNI ADRESTE İKAMET ETTİĞİ GÖRÜLDÜ

Yaşlı fertlerin 15 ve daha yukarı yaştaki çocukları ile ikamet ettikleri yerlere göre mesafeleri incelendiğinde ve birden fazla çocuğu olan yaşlı fertlerin en yakın mesafede ikamet eden çocuğunun ikamet yeri dikkate alındığında, 2025 yılında yaşlı fertlerin %37,9'unun en az bir çocuğu ile aynı adreste, %5,9'unun çocuğu ile aynı binada, %6,8'inin aynı cadde veya sokakta, %8,3'ünün çocuğu ile aynı köyde veya mahallede, %15'inin çocuğu ile aynı ilçede ve %9,3'ünün çocuğu ile aynı ildeki farklı bir ilçede ikamet ettiği görüldü.

Diğer yandan yaşlı fertlerin %9,9'unun aynı ilde ikamet eden çocuğunun olmadığı, %1,7'sinin ise Türkiye'de ikamet eden çocuğunun olmadığı görüldü.

Yaşlı fertler yaş grubuna göre incelendiğinde, 75 ve daha yukarı yaştaki fertlerin %36,4'ünün, 85 ve daha yukarı yaştaki fertlerin %39,9'unun, 90 ve daha yukarı yaştaki fertlerin %43'ünün en az bir çocuğu ile aynı adreste ikamet ettiği görüldü.

EVLENMEYEN BİREYLER AİLESİYLE YAŞIYOR

2025 yılında, 25-29 yaş grubunda ve hiç evlenmemiş olan 3 milyon 502 bin 33 kişiden 2 milyon 452 bin 909 kişinin anne ve/veya babası ile birlikte yaşadığı görüldü. Diğer bir ifadeyle, 25-29 yaş grubunda hiç evlenmemiş olup ebeveynleri ile yaşayanların oranı toplamda %70 oldu.

Bu oranın %42,6'sını erkekler, %27,4'ünü ise kadınlar oluşturdu.

SON EVLİLİĞİNDE AKRABA EVLİLİĞİ YAPANLARIN ORANI %8 OLDU: ZİRVE O ŞEHİRDE

2025 yılında toplam resmi evlilikler içinde, son evliliğinde birinci dereceden kuzenleri ile akraba evliliği yapmış bireylerin oranı %8 oldu. Akraba evlilikleri akrabalık türüne göre incelendiğinde, akraba evliliği yapmış bireylerin %46,4'ünün hala/dayı çocukları ile %27,2'sinin amca çocukları ile ve %26,4'ünün ise teyze çocukları ile evli olduğu görüldü.

Akrabasıyla evli olan bireylerin en fazla olduğu il Mardin oldu

Toplam resmi evlenmeler içindeki akraba evlilikleri illere göre incelendiğinde, 2025 yılında toplam evli bireyler içinde son evliliğinde akraba evliliği yapmış bireylerin oranının en fazla olduğu il %19,7 ile Mardin oldu. Bu ili %18,8 ile Şanlıurfa ve %16,7 ile Siirt izledi. Akraba evliliği yapmış bireylerin oranının en az olduğu il ise %1,2 ile Edirne oldu. Bu ili %1,5 ile Kırklareli ve %2 ile Çanakkale izledi.

TOPLAM AKRABA EVLİLİĞİ ORANI 2025 YILINDA %3 OLDU

Evlenme istatistikleri sonuçlarına göre, 2010 yılında gerçekleşen resmi evlenmelerin %5,9'unun akraba evliliği olduğu ve bu oranın sonraki yıllarda sürekli düşüş göstererek 2020 yılında %3,8, 2025 yılında ise %3 olduğu görüldü.

AKRABA EVLİLİĞİ ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL ŞANLIURFA OLDU

Akraba evliliği oranı illere göre incelendiğinde, 2025 yılında akraba evliliği oranının en yüksek olduğu ilin %16,9 ile Şanlıurfa olduğu görüldü. Bu ili, %11 ile Mardin ve %10,8 ile Siirt izledi. Akraba evliliği oranının en düşük olduğu il %0,4 ile Kütahya ve Edirne oldu. Bu ili %0,5 ile Çanakkale izledi.

BİREYLERİN MUTLULUK KAYNAĞI AİLELERİ OLDU

Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2025 sonuçlarına göre bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde, kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı %69 olurken, bunu sırasıyla %15,6 ile çocukları, %4,8 ile kendisi, %3,9 ile eşi, %3,3 ile annesi/babası ve %1,9 ile torunları takip etti.

KENDİ EVİNDE YAŞAYANLARIN ORANI %57,1 OLDU

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, 2025 yılında konutun mülkiyet durumları incelendiğinde, fertlerin %57,1'inin oturduğu konutun sahibi olduğu, %27'sinin ise kiracı olduğu görüldü.

Lojmanda oturanların oranı %0,9 olurken kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise %15 olarak gerçekleşti.

Sızdıran çatı, nemli duvar, çürümüş pencere çerçevesi en önemli konut ve çevre sorunu oldu

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre; 2025 yılında nüfusun %28,8'i konutunda sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi vb. sorunla karşılaştı. Diğer yandan nüfusun %27,9'u izolasyondan dolayı ısınma sorunu yaşarken, %22,1'i trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel sorunlar yaşadı.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör
