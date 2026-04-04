En çok askeri harcama yapan ülkeler hangileri? Türkiye de listede...

Dünya ülkeleri tehlikelere karşı, savunma ve saldırı kapasitelerini geliştirmek için askeri alanda harcamalarını artırıyor. Küresel alanda da son yıllarda yaşanan savaşlar ve siyasi alandaki gelişmeler ülkeleri caydırıcı bir güç olma yönünde elini güçlendirmek için bu alandaki harcamalarını artırmak için teşvik ediyor. Bundan dolayı da askeri harcamalar devasa boyutlara çıkmış durumda. Peki, EN ÇOK ASKERİ HARCAMA YAPAN ÜLKELER HANGİLERİ? Türkiye ne kadar askeri harcama yapıyor? İşte o liste...

Giriş Tarihi: 04.04.2026 18:39 Güncelleme Tarihi: 04.04.2026 18:58
En çok askeri harcama yapan ülkeler hangileri? Türkiye de listede...

Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri listesi belli oldu.

En çok askeri harcama yapan ülkeler hangileri? Türkiye de listede...

Son yıllarda küresel alanda yaşanan askeri ve siyasi gelişmeler, ülkeleri hem içeriden hem de dışarıdan gelebilecek aktif ve pasif tehlikeleri bertaraf edebilmek için askeri alandaki yatırımlarını ve harcamalarını artırmaya teşvik ediyor.

En çok askeri harcama yapan ülkeler hangileri? Türkiye de listede...

Ülkeler caydırıcı bir güç olabilmek, ayrıca küresel siyasette elini güçlendirebilmek için askeri harcamalarını astronomik rakamlara çıkarıyor. Peki dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri hangileri? Türkiye ne kadar askeri harcama yapıyor? Türkiye'nin sıralamadaki yeri ne? İşte Türkiye'nin sıralamasının dikkat çektiği o liste...

En çok askeri harcama yapan ülkeler hangileri? Türkiye de listede...

72- İRLANDA

1,3 milyar dolar

En çok askeri harcama yapan ülkeler hangileri? Türkiye de listede...

71- ZİMBABVE

1,3 milyar dolar

En çok askeri harcama yapan ülkeler hangileri? Türkiye de listede...

70- BAHREYN

1,4 milyar dolar

En çok askeri harcama yapan ülkeler hangileri? Türkiye de listede...

69- ESTONYA

1,4 milyar dolar

En çok askeri harcama yapan ülkeler hangileri? Türkiye de listede...

68- LETONYA

1,4 milyar dolar

En çok askeri harcama yapan ülkeler hangileri? Türkiye de listede...

67- ERMENİSTAN

1,4 milyar dolar

En çok askeri harcama yapan ülkeler hangileri? Türkiye de listede...

66- HIRVATİSTAN

1,6 milyar dolar

En çok askeri harcama yapan ülkeler hangileri? Türkiye de listede...

65- URUGUAY

1,7 milyar dolar

En çok askeri harcama yapan ülkeler hangileri? Türkiye de listede...

64- BELARUS

1,7 milyar dolar

En çok askeri harcama yapan ülkeler hangileri? Türkiye de listede...

63- NİJERYA

2 milyar dolar

En çok askeri harcama yapan ülkeler hangileri? Türkiye de listede...

62- SIRBİSTAN

2,2 milyar dolar

En çok askeri harcama yapan ülkeler hangileri? Türkiye de listede...

61- BULGARİSTAN

2,3 milyar dolar

En çok askeri harcama yapan ülkeler hangileri? Türkiye de listede...

60- ÜRDÜN

2,5 milyar dolar

En çok askeri harcama yapan ülkeler hangileri? Türkiye de listede...

59- PERU

2,5 milyar dolar

En çok askeri harcama yapan ülkeler hangileri? Türkiye de listede...

58- LİTVANYA

2,6 milyar dolar

En çok askeri harcama yapan ülkeler hangileri? Türkiye de listede...

57- EKVADOR

2,6 milyar dolar

En çok askeri harcama yapan ülkeler hangileri? Türkiye de listede...

56- MISIR

2,7 milyar dolar

En çok askeri harcama yapan ülkeler hangileri? Türkiye de listede...

55-GÜNEY AFRİKA

2,7 milyar dolar

En çok askeri harcama yapan ülkeler hangileri? Türkiye de listede...

54-SLOVAKYA

2,8 milyar dolar

En çok askeri harcama yapan ülkeler hangileri? Türkiye de listede...

53- YENİ ZELANDA

3 milyar dolar

En çok askeri harcama yapan ülkeler hangileri? Türkiye de listede...

52- AZERBAYCAN

3,7 milyar dolar

En çok askeri harcama yapan ülkeler hangileri? Türkiye de listede...

51- ARJANTİN

3,9 milyar dolar