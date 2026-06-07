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En güzel kadınlar nerede yaşıyor? Türkiye’nin en güzel kadınlarının yaşadığı o il belli oldu
En güzel kadınlar nerede yaşıyor? Türkiye’nin en güzel kadınlarının yaşadığı o il belli oldu
Türkiye'nin en güzel kadınlarının yaşadığı şehirler belli oldu ve zirveye o ilimiz oturdu. Uzun yıllardır merak konusu olan "En güzel kadınlar hangi şehirde yaşıyor?" sorusuna yanıt veren liste, sosyal medyada da gündem oldu.
Giriş Tarihi: 07.06.2026 13:45
Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 13:46