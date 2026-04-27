En iyi fasulye yemekleri açıklandı: Türkiye’den iki efsane listeye girdi!

Dünya mutfağının en sevilen yemekleri arasında yer alan fasulye yemeklerine ilişkin yeni bir liste yayımlandı. Uluslararası gastronomi değerlendirmesinde dünyanın en iyi fasulye yemekleri sıralanırken, Türkiye'den iki geleneksel lezzetin listeye girmesi dikkat çekti. Türk mutfağının köklü yemek kültürü bir kez daha küresel ölçekte takdir topladı. 20. Tavče Gravče (Kuzey Makedonya) 19. Fasolada (Yunanistan) 18. Chili con Carne (ABD) 17. Kuru Fasulye 16. Bob Chorba (Bulgaristan) 15. Feijoada Transmontana (Portekiz) 14. Frijoles Refritos (Meksika) 13. Cassoulet (Fransa) 12. Ful Medames (Mısır) 11. Gigantes Plaki (Yunanistan) 10. Lobio (Gürcistan) 9. Pasta e Fagioli (İtalya) 8. Rajma (Hindistan) 7. Gallo Pinto (Kosta Rika / Nikaragua) 6. Piyaz (Türkiye) 5. Pasulj (Sırbistan) 4. Fabada Asturiana (İspanya) 3. Feijoada (Brezilya) 2. Fagioli all'uccelletto (İtalya) 1. Sopa da Pedra (Portekiz) HANGİ ŞEHİRDE NE YENİR? İŞTE İL İL TÜRKİYE'NİN LEZZET DURAKLARI Türkiye, zengin mutfağıyla dikkat çeken ülkeler arasında yer alıyor. Öyle ki, güzel ülkemizin her şehri ayrı bir lezzet durağı... Bu galeride, 81 ilin en popüler lezzetlerini siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte il il Türkiye'nin lezzet durakları... İstanbul — Islak hamburger Edirne — Tava ciğeri Kırklareli — Hardaliye Tekirdağ — Tekirdağ köftesi Kocaeli — Pişmaniye Sakarya — Islama köfte Bursa — İskender kebap Balıkesir — Höşmerim Çanakkale — Peynir helvası Yalova — Yalova sütlüsü İzmir — Boyoz Aydın — Çöp şiş Muğla — Çökertme kebabı Denizli — Denizli kebabı Manisa — Manisa kebabı Uşak — Tarhana çorbası Kütahya — Cimcik Afyonkarahisar — Sucuk Adana — Adana kebap Mersin — Tantuni Antalya — Piyaz Hatay — Künefe Isparta — Kabune pilavı Burdur — Burdur şiş Osmaniye — Yer fıstığı ezmesi Kahramanmaraş — Maraş dondurması Ankara — Ankara tava Konya — Etli ekmek Kayseri — Mantı Eskişehir — Çibörek Sivas — Sivas köftesi Yozgat — Testi kebabı Aksaray — Aksaray tava Kırşehir — Çullama Kırıkkale — Keskin tava Nevşehir — Testi kebabı Niğde — Niğde tava Çankırı — Yaren güveci Karaman — Calla Trabzon — Akçaabat köfte Rize — Muhlama Artvin — Laz böreği Ordu — Pancar çorbası Giresun — Karalahana dolması Samsun — Bafra pidesi Sinop — Sinop mantısı Amasya — Keşkek Tokat — Tokat kebabı Zonguldak — Tirit Bartın — Pumpum çorbası Karabük — Safranlı zerde Düzce — Melengücceği tatlısı Bolu — Mengen pilavı Bayburt — Lor dolması Gümüşhane — Pestil-köme Erzurum — Cağ kebabı Kars — Kars gravyeri Ağrı — Abdigör köftesi Ardahan — Kaz eti Iğdır — Bozbaş Malatya — Kayısı tatlıları Elazığ — Harput köftesi Tunceli — Kavut Bingöl — Mastuva Muş — Muş köftesi Bitlis — Büryan Van — Van kahvaltısı Gaziantep — Baklava Şanlıurfa — Urfa kebabı Diyarbakır — Kaburga dolması Mardin — Kaburga dolması Batman — Perde pilavı Siirt — Büryan Şırnak — Kutlik Kilis — Kilis tava Adıyaman — Çiğ köfte Hakkari — Keledoş