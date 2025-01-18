En popüler erkek ve kız bebek isimleri neler? İşte Türkiye’de en çok tercih edilen bebek isimleri

Türkiye'de en çok tercih edilen erkek ve kız bebek isimlerini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı. Bakan Yerlikaya Türkiye'de 2024 yılında 937 bin 369 bebeğin nüfus kütüklerine tescil edildiğini söyledi. Bakan Yerlikaya, "Yavrularımızın bahtları açık olsun. Devletimize, vatanımıza, milletimize ve ailelerine hayırlı evlatlar olsunlar inşallah. Hepsini tek tek gözlerinden öpüyorum." dedi.