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En popüler erkek ve kız bebek isimleri neler? İşte Türkiye'de en çok tercih edilen bebek isimleri
En popüler erkek ve kız bebek isimleri neler? İşte Türkiye'de en çok tercih edilen bebek isimleri
Türkiye'de 2024 yılında en popüler erkek ve kız bebek isimleri neler? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2024 verilerini paylaştı. Bakan Yerlikaya 2024 yılında 937 bin 369 bebeğin nüfus kütüklerine tescil edildiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya 2024 en çok tercih edilen bebek isimlerini paylaşırken, "Yavrularımızın bahtları açık olsun. Devletimize, vatanımıza, milletimize ve ailelerine hayırlı evlatlar olsunlar inşallah." mesajını da verdi.
Giriş Tarihi: 18.01.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 14:02