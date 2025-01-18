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En popüler erkek ve kız bebek isimleri neler? İşte Türkiye'de en çok tercih edilen bebek isimleri

Türkiye'de 2024 yılında en popüler erkek ve kız bebek isimleri neler? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2024 verilerini paylaştı. Bakan Yerlikaya 2024 yılında 937 bin 369 bebeğin nüfus kütüklerine tescil edildiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya 2024 en çok tercih edilen bebek isimlerini paylaşırken, "Yavrularımızın bahtları açık olsun. Devletimize, vatanımıza, milletimize ve ailelerine hayırlı evlatlar olsunlar inşallah." mesajını da verdi.

Giriş Tarihi: 18.01.2025 13:45 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 14:02
En popüler erkek ve kız bebek isimleri neler? İşte Türkiye’de en çok tercih edilen bebek isimleri

Türkiye'de en çok tercih edilen erkek ve kız bebek isimlerini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı. Bakan Yerlikaya Türkiye'de 2024 yılında 937 bin 369 bebeğin nüfus kütüklerine tescil edildiğini söyledi. Bakan Yerlikaya, "Yavrularımızın bahtları açık olsun. Devletimize, vatanımıza, milletimize ve ailelerine hayırlı evlatlar olsunlar inşallah. Hepsini tek tek gözlerinden öpüyorum." dedi.

En popüler erkek ve kız bebek isimleri neler? İşte Türkiye’de en çok tercih edilen bebek isimleri

İŞTE EN POPÜLER EN BEBEK İSİMLERİ!

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, geçen yıl nüfus kütüklerine tescil edilen bebeklerin sayısı ile en çok tercih edilen bebek isimlerine ilişkin bilgileri paylaştı.

En popüler erkek ve kız bebek isimleri neler? İşte Türkiye’de en çok tercih edilen bebek isimleri

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, geçen yıl 937 bin 369 bebeğin nüfus kütüklerine tescil edildiğini belirten Yerlikaya, "1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 tarihleri arasında 15 bin 65 ikiz, 290 üçüz ve 6 dördüz doğum gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

En popüler erkek ve kız bebek isimleri neler? İşte Türkiye’de en çok tercih edilen bebek isimleri

EN ÇOK TERCİH EDİLEN KIZ BEBEK İSİMLERİ

1. Defne (7 bin 661 bebeğe verildi)

2. Asel (7 bin 554)

En popüler erkek ve kız bebek isimleri neler? İşte Türkiye’de en çok tercih edilen bebek isimleri

3. Zeynep (6 bin 722)

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