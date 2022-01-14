En sağlıklı 50 yiyecek belli oldu! Uzman isim tek tek açıkladı

En sağlıklı ve faydalı 50 besin açıklandı. 'Truly Healthy Family Cookbook' kitabının yazarı diyetisyen Tina Ruggiero'ya sorularak hazırlanan listede, sağlıklı yaşam için tüketilmesi gereken gıdalar sıralandı. Listede bulunan kimi yiyecekler sizi epey şaşırtacak. Peki bu 50 besin hangileri ve vücudumuza faydaları neler? İşte detaylar...
Dünyanın en sağlıklı besinleri hangileri? İşte bu önemli listeye giren o besinler ve vücudumuza sağladıkları faydalar...
MUZ: Bir orta boy
Kalbi koruyan potasyum için kusursuz bir kaynaktır.
AHUDUDU: Bir kap
Sağlıklı hücrelerin ölümüne karşı koyar, kalp sağlığına destek olur, obeziteye karşı etkilidir
PORTAKAL: Bir büyük boy
Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için birebirdir ve eşsiz bir C vitamini kaynağıdır. Kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürmede yardımcıdır
KİVİ: Bir adet
Portakaldan bile daha fazla C vitamini sağlar, E vitamini kaynağıdır ve antioksidan koruma sağlar. Ayrıca potasyum, magnezyum ve çinko açısından da zengindir.
NAR: Bir kap nar tanesi
C vitamini ve potasyum açısından diğer tüm meyveleri döver desek yalan olmaz. Ayrıca diğer meyvelere göre daha az kalori taşır. Her gün yenen nar kanser riskini azaltır.