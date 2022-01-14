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En sağlıklı 50 yiyecek belli oldu! Uzman isim tek tek açıkladı

En sağlıklı ve faydalı 50 besin açıklandı. 'Truly Healthy Family Cookbook' kitabının yazarı diyetisyen Tina Ruggiero'ya sorularak hazırlanan listede, sağlıklı yaşam için tüketilmesi gereken gıdalar sıralandı. Listede bulunan kimi yiyecekler sizi epey şaşırtacak. Peki bu 50 besin hangileri ve vücudumuza faydaları neler? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.01.2022 10:05 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 10:31
En sağlıklı 50 yiyecek belli oldu! Uzman isim tek tek açıkladı

Dünyanın en sağlıklı besinleri hangileri? İşte bu önemli listeye giren o besinler ve vücudumuza sağladıkları faydalar...

MUZ: Bir orta boy

Kalbi koruyan potasyum için kusursuz bir kaynaktır.

En sağlıklı 50 yiyecek belli oldu! Uzman isim tek tek açıkladı

AHUDUDU: Bir kap

Sağlıklı hücrelerin ölümüne karşı koyar, kalp sağlığına destek olur, obeziteye karşı etkilidir

En sağlıklı 50 yiyecek belli oldu! Uzman isim tek tek açıkladı

PORTAKAL: Bir büyük boy

Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için birebirdir ve eşsiz bir C vitamini kaynağıdır. Kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürmede yardımcıdır

En sağlıklı 50 yiyecek belli oldu! Uzman isim tek tek açıkladı

KİVİ: Bir adet

Portakaldan bile daha fazla C vitamini sağlar, E vitamini kaynağıdır ve antioksidan koruma sağlar. Ayrıca potasyum, magnezyum ve çinko açısından da zengindir.

En sağlıklı 50 yiyecek belli oldu! Uzman isim tek tek açıkladı

NAR: Bir kap nar tanesi

C vitamini ve potasyum açısından diğer tüm meyveleri döver desek yalan olmaz. Ayrıca diğer meyvelere göre daha az kalori taşır. Her gün yenen nar kanser riskini azaltır.

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