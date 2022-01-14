En sağlıklı 50 yiyecek belli oldu! Uzman isim tek tek açıkladı

En sağlıklı ve faydalı 50 besin açıklandı. 'Truly Healthy Family Cookbook' kitabının yazarı diyetisyen Tina Ruggiero'ya sorularak hazırlanan listede, sağlıklı yaşam için tüketilmesi gereken gıdalar sıralandı. Listede bulunan kimi yiyecekler sizi epey şaşırtacak. Peki bu 50 besin hangileri ve vücudumuza faydaları neler? İşte detaylar...

Dünyanın en sağlıklı besinleri hangileri? İşte bu önemli listeye giren o besinler ve vücudumuza sağladıkları faydalar... MUZ: Bir orta boy Kalbi koruyan potasyum için kusursuz bir kaynaktır.

AHUDUDU: Bir kap Sağlıklı hücrelerin ölümüne karşı koyar, kalp sağlığına destek olur, obeziteye karşı etkilidir

PORTAKAL: Bir büyük boy Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için birebirdir ve eşsiz bir C vitamini kaynağıdır. Kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürmede yardımcıdır

KİVİ: Bir adet Portakaldan bile daha fazla C vitamini sağlar, E vitamini kaynağıdır ve antioksidan koruma sağlar. Ayrıca potasyum, magnezyum ve çinko açısından da zengindir.