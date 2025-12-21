En uzun gece ne zaman? 21 Aralık kış dönümü nedir, özellikleri ve etkileri nelerdir?
Kuzey Yarım Küre'de yılın en uzun gecesi 21 Aralık'ta yaşanır ve bu tarih kış mevsiminin başlangıcı sayılır. Kış gündönümü olarak adlandırılan bu günde Güneş, Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla gelir. 21 Aralık'tan itibaren Kuzey Yarım Küre'de gündüzler uzamaya, Güney Yarım Küre'de ise kısalmaya başlar. Peki, en uzun gece ne zaman yaşanır ve 21 Aralık kış gündönümünün öne çıkan özellikleri nelerdir? İşte merak edilenler…
Giriş Tarihi: 21.12.2025 22:35