En uzun gece ne zaman? 21 Aralık kış dönümü nedir, özellikleri ve etkileri nelerdir?

Kuzey Yarım Küre'de yılın en uzun gecesi 21 Aralık'ta yaşanır ve bu tarih kış mevsiminin başlangıcı sayılır. Kış gündönümü olarak adlandırılan bu günde Güneş, Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla gelir. 21 Aralık'tan itibaren Kuzey Yarım Küre'de gündüzler uzamaya, Güney Yarım Küre'de ise kısalmaya başlar. Peki, en uzun gece ne zaman yaşanır ve 21 Aralık kış gündönümünün öne çıkan özellikleri nelerdir? İşte merak edilenler…

Giriş Tarihi: 21.12.2025 22:35
21 Aralık kış gündönümü, Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği ve Kuzey Yarım Küre'de yılın en uzun gecesi ile en kısa gündüzünün yaşandığı özel bir gündür. Bu tarihten sonra gündüz süreleri yavaş yavaş artarken geceler kısalmaya başlar.

21 ARALIK EN UZUN GECE NEDİR?

21 Aralık, kış gündönümü olarak adlandırılır ve Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla geldiği zamanı ifade eder. Bu tarihle birlikte Kuzey Yarım Küre'de gündüzler uzamaya, Güney Yarım Küre'de ise kısalmaya başlar. Pek çok ülkede 21 Aralık, Kuzey Yarım Küre için kışın, Güney Yarım Küre için yazın başlangıcı kabul edilirken; bazı bölgelerde mevsimlerin tam ortası olarak değerlendirilir. Bu günde Güney Yarım Küre yılın en uzun gündüzünü yaşarken, Kuzey Yarım Küre'de en uzun gece görülür.

EN UZUN GECE HANGİ İLDE YAŞANACAK?

Kuzey Yarım Küre'de Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği 21 Aralık'ta yılın en uzun gecesi yaşanır. Türkiye'de ise bu gece, coğrafi konumu nedeniyle en kuzeyde yer alan Sinop'ta en uzun süreyle hissedilecektir.

GÜNDÖNÜMLERİ VE EKİNOKS TARİHLERİ

21 Mart (Ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.

21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

23 Eylül (Ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.

